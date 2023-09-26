相信近年愈來愈多讀者接觸環境、社會及管治（ESG）相關的議題。基金公司亦因社會責任及投資者需求等原因，將ESG元素融入其投資流程。針對主動型基金，基金經理可以利用負面篩選、最優篩選及影響力投資等方法將ESG元素加入投資組合。事實上，ESG投資不只限於主動型基金，指數型投資也可以透過以下三種方法來幫助客戶找到ESG解決方案。

第一，組合最優化：以ESG主題的指數作為基準。指數團隊在組合建構過程中設定優化目標，例如針對碳排放，專注減少組合的加權平均碳強度 (weighted average carbon intensity)，並在投資組合構建過程中引入優化參數，減低對追蹤表現的影響，以滿足客戶的ESG需求。

第二，指數選擇：在選擇指數中，團隊評估市場上現有的ESG指數，並選擇最適合客戶需求的指數作為投資標的。團隊會考慮指數的ESG評級、覆蓋範圍和相關標準，以確保客戶的投資與其ESG目標相符。

第三，指數定制：如果市場上沒有現有的ESG指數符合客戶需求，指數團隊可以與指數公司合作，定制一個符合客戶特定ESG要求的指數。這種定制指數可以根據客戶的投資目標、所關注的ESG因素以及行業特點等因素進行調整，以實現客戶對ESG特定關注領域的投資需求。隨著巿場對ESG的關注日益增加，這種合作模式愈來愈常見，常見的類種包括個別ESG主題，如電動車、新能源及融合ESG元素的廣泛市場指數。

除了提供不同的ESG解決方案，指數團隊亦會透過參與管治及代理投票，與投資的公司提出建議及與管理層進行對話，希望正面地影響公司行為，並在相關的ESG項目上作出改善，目標是為基金客戶創造長遠而可持續的回報。指數團隊亦會與ESG專家密切合作，對指數數據進行分析，如出現明顯的差異，可以反映予指數公司作進一步部署及考慮。

基金公司一般會訂下一套盡職管理、參與管治及代理投票政策，並在其網站公開。在選擇指數型ESG產品前，投資者不妨瀏覽基金公司的網站，先了解他們的ESG政策再選擇合適的產品。