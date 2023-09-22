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油塘海傲灣一房戶468萬沽　4年半蝕102萬

股樓投資 21:57 2023/09/22

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二手樓價持續受壓，其中油塘海傲灣再錄蝕讓成交，業主持貨近4年半，現賬面需蝕讓102萬元。 

中原地產廖忠堅表示，油塘海傲灣1A座高層H室，實用面積262平方呎，一房間隔，座向東北方，享清靜開揚山景，最初開價520萬元，最新以468萬元易手，實用呎價約17,863元。買家為首置客，鍾情單位景觀開揚翠綠，議價後感合理即決定入市自用。 

據了解，原業主於2019年4月以570萬元購入上址，持貨近4年半，現賬面需蝕讓102萬元離場，物業期內貶值約17.9%。

延伸閱讀【2023新盤】屯門凱和山快登場　逾千呎示範單位多圖直擊【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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