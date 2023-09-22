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【分析】美債息會愈來愈高？

股市 21:01 2023/09/22

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美國政府最新8月發行的一隻10年期債券，面值100美元，票面利息3.875厘，短短1個半月後，債價跌至95.25美元，令中期收益率升至4.5厘，美國加息周期接近見頂，為何美債息仍升？

分析認為有四大原因：

（1）通脹持續高企：生產外包給中國的長期緊縮效應或降溫，美國等成熟經濟體，一直依賴中國等具有人口紅利的國家，來以低廉的價格生產，一來中美爭拗升溫，需要重新建立關係來促進生產；二來中國工人工資上漲，企業等正尋找其他具有人口紅利的國家生產，以複製過往模式，但未有太大進展。

（2）美國工人成本上升：美國、英國及澳洲等地，最近均爆發工潮，工會要求大幅加薪及縮減工時，亦因選票等而獲得政黨的支持，工人及工會的議價能力高。

（3）能源價格話語權：產油國具有油價絕對話語權，若認為油價太低，便自願減產，現時市場普遍預期油價每桶會升上100美元。美國等其他國家便會篩選數據，稱只重視核心CPI數據，即撇除容易波動的食品及能源價格，不過，市民使錢怎能撇除油價因素。

（4）債券供應大量增加，買家卻缺乏：美國國債雖然已達33萬億美元，不過還在迅速上升，而且亦沒有財政紀律的跡象，中國及日本正減少買美債，聯儲局採量化緊縮，亦已停止買美債。

記者： 譚志偉

欄名 : 即市財經分析

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