【大行報告】摩通：聯想PC品牌利潤率回升 評級「增持」 目標價9元

摩根大通發表報告，指聯想集團（00992）估值不高、PC品牌利潤率回升，以及AI服務器具上行潛力，維持「增持評級」，目標價9元。

聯想周五（22日）收報8.18元，升3.5%，成交額2.6億元。

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報告引述聯想管理層指出，集團伺務器收入的約20%與AI相關，但圖形處理器(GPU)伺務器佔2024財年上半年伺務器總收入的比例少於5%。然而，公司已迅速改進其產品供應，預計本季GPU伺務器積壓訂單約為10億美元。此外，管理層預期AI伺務器收入約為90億美元。

該行認為，聯想的L40S GPU供應良好，交貨時間僅4至8周，公司可能很快推出8-GPU L40S服務器，並目標於2023財年實現1.5億美元收入。此外，儘管公司已完成對H100服務器的設計，但該行預期在GPU供應緊張及一線超大規模用戶敞口有限下，近期公司H100服務器收入有限。

相反，該行料聯想將受惠於向內地電訊商銷售H800 GPU服務器，及未來幾季NVIDIA DGX服務器的潛在分銷業務。

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記者：李兆明