CCL連跌6周共3.97%　重返今年1月時水平

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報158.85點，按周跌0.64%，指數創33周新低，重返今年1月時水平。二手成交萎縮，整體樓價持續向下，CCL連跌6周共3.97%。今周CCL比今年4月168.40點高位，近23周累跌5.67%，2023年整體樓價升幅收窄至1.33%。

9月21日美國聯儲局維持利率不變，而本地主要銀行亦維持最優惠利率不變，對香港樓價的影響將會在10月中旬公佈的CCL才開始陸續反映。息口維持高企，樓價跌勢未止，本周八大樓價指數齊跌。CCL向下迫近2022年12月156.37點低位，現時僅相差2.48點或1.56%。CCL只要再跌10.85點或6.83%便到達第四季目標148點水平。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報158.68點，按周跌0.74%。CCL(中小型單位)報157.32點，按周跌0.73%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌6周，分別累跌4.32%及4.28%，兼同創34周新低，重返今年1月時水平。CCL(大型單位)報166.40點，按周跌0.24%，連跌2周共1.14%，指數創19周新低，重返今年5月時水平。

四區方面，港島CCL_Mass報162.95點，按周跌0.33%。九龍CCL_Mass報151.79點，按周跌0.79%，連跌3周共3.21%。新界東CCL_Mass報172.12點，按周跌1.69%，連跌2周共2.66%。新界西CCL_Mass報145.04點，按周跌0.39%，連跌4周共5.39%。九龍、新界東及新界西指數分別創34周、33周及37周新低，同樣重返今年1月時水平。

今周新界西及大型單位樓價已率先蒸發今年升幅。2023年計，新界西跌0.26%，CCL(大型單位)跌0.16%。其他指數的升幅亦越來越少，CCL升1.33%，CCL Mass升1.52%，CCL(中小型單位)升1.67%，港島升4.52%，九龍升0.67%，新界東升1.24%。

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