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按保放寬至樓花　1000萬以下可借九成　中原：對正下行樓市幫助不大

股樓投資 19:46 2023/09/22

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樓價持續調整，政府再因應市況調整按揭保險計劃。香港按證保險有限公司宣布，按揭保險計劃就樓花住宅物業作出修訂，修訂後與已落成住宅物業看齊。修訂適用於今年9月22日或以後簽訂臨時買賣合約的自住物業的相關樓花按揭。按證保險公司指出，作出是次修訂是考慮到物業市場情況及自身的業務及風險，旨在讓按保計劃進一步協助市民置業安居。 

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，為了透過按揭保險計劃，承造高成熟按揭入市，新盤買家往往選用建期付款，但建期付款需要在物業落成後才上會，由於簽約與成交日子較長，當臨近上會時，樓市顯著下跌，買家申請按揭時便可能遇上估價不足的情況，即要補差價，即俗稱「抬錢」上會。而新安排之下，買家可即時上會申請高成數按揭，避免日後遇上估價不足的問題。 

經修訂後：

一）1,000萬元或以下的合資格樓花物業，最高按揭保險成數為九成 

二）1,000萬元以上至1,500萬元的合資格樓花物業，最高按揭保險成數為八成或以按揭貸款上限900萬港元計算的成數，以較高者為準 

三）1,500萬元以上至3,000萬元的合資格樓花物業，最高按揭保險成數為七成或以按揭貸款上限1,200萬港元計算的成數，以較高者為準 

根據按保計劃的合資格準則，樓花住宅物業須屬於「地政總署預售樓花同意方案」下的發展項目，並於取用按揭貸款起計12個月內落成。換句話說，俗稱「舊契」的重建項目不包括在內，但按證保險公司指，假如物業未能符合上述要求，會因應風險因素個別考慮，而置業人士可諮詢貸款銀行，以確定個別樓花物業項目是否受按保計劃涵蓋。 

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，今次可算是《施政報告》公布前樓市減辣頭盤，相信是次修訂令一手貨尾可即時受惠，明日首度開售的凱和山相信最為受惠。但此修訂能否真正發揮效用，還需看銀行是否為樓花承造按揭，而是次修訂屬小減辣，對正下行樓市幫助不大。 

延伸閱讀【2023新盤】屯門凱和山快登場　逾千呎示範單位多圖直擊【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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