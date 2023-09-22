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【大行報告】招銀：新奧能源毛利率持續改善 評級「買入」 目標價升至96.7元

股樓投資 20:45 2023/09/22

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招銀國際發表報告，對新奧能源（02688）毛利率持續改善和泛能源業務擴張保持相對樂觀，維持「買入」評級，目標價上調至96.7元。

新奧周五（22日）收報64.85元，升1.7%，成交額1.9億元。

【有片睇】以立投資林少陽獨家專訪：中央頻密出招救市 基金提早部署攻守組合【見下頁 

【延伸閱讀】新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成【見下頁

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報告稱，對新奧毛利率持續改善和泛能業務擴張保持相對樂觀，結合工業銷氣量的不穩定性增加，下調2024至2026年以及2027至2032年零售銷氣量增速預期。

新奧能源對2023年下半年和2023年工業銷氣量的恢復仍持保守和謹慎態度，預計其工業電廠銷氣客戶恢復概率較微並面臨客戶結構調整，但其他工業用戶的部分燃氣銷售有可恢復的潛在可能。該行認為毛利有望達到全年目標每立方米0.51元人民幣。此外，近日新奧能源公布股權激勵計劃以及控股股東王玉鎖的增持計劃，顯示對公司發展的信心。

【延伸閱讀】【大行報告】建銀：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%【見下面

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【溫股知新】內房仍舊困擾 區間擺脫不了

溫股知新

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記者：李兆明

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