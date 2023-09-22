【裁員潮】Foodpanda擬亞洲裁員　亞太區CEO：公司須更精簡

▲ 【裁員潮】Foodpanda據報進行新一論裁員 亞太區CEO：公司須「更精簡、更有效率和更敏捷」 另證實正洽售東南亞業務

跨國外賣平台Foodpanda正進行新一輪裁員，《CNBC》引述亞太區行政總裁Jakob Sebastian Angele在致員工信中表示，公司目前的首要任務是變得「更精簡、更有效率和更敏捷」，惟未有提及受影響人數及部門。連同去年2月及9月，這將是公司第三輪的裁員行動。

Angele表示，公司雖然在今年稍早採取措施削經營成本，包括重新檢視及整合架構和團隊職能，以提升營運效率，但認為需要再做更多。

母企正洽售部分Foodpanda東南亞業務

與此同時，德國媒體《WirtschaftsWoche》周三（20日）報道稱，Foodpanda母企Delivery Hero正洽售部分Foodpanda東南亞事業，包括新加坡、柬埔寨、馬來西亞、緬甸、菲律賓、泰國和老撾。對此，Delivery Hero向《CNBC》證實了事件，不過未有提及具體的市場，且討論尚處於初期階段。

報道稱，可能的潛在賣家之一、跨國叫車平台Grab拒絕發表評論。

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記者：伍鍵文