海濱藝遊坊、中環街市及藝穗會首次強強聯手 跨界跨區合作推動夜經濟 推出多個標誌性活動集合藝術及娛樂 喚醒集體回憶延續文化傳承

為積極支持及響應政府推動夜經濟的發展，海濱藝遊坊與活動聯辦機構藝穗會及協辦機構中環街市攜手合作，由9月起推出連串精彩夜間活動。由維港海上發展負責統籌、發展局聯同藝穗會及香港傷健共融網絡聯辦的期間限定「灣仔海濱藝遊坊嘉年華」打頭陣，配合中環街市一連兩大啤酒節活動和藝穗會10月精彩盛事「藝穗國際音樂節」及「藝穗瘋藝院」，冀能帶動及刺激消費氣氛，發揮提振作用帶旺市道。是次合作可謂強強聯手，以維多利亞港的繁華璀璨夜況作為背景，灣仔海濱搖身一變成熱鬧夜市，結合中環街市古今交匯的獨特韻味和藝穗會的文化藝術力量，為市民和遊客帶來一系列充滿動感的夜間娛樂體驗，完美展現香港作為「亞洲國際都會」的動感魅力。

海濱藝遊坊統籌單位維港海上發展行政總裁麥仲威表示：「要推動香港的經濟發展有賴社會不同單位的團結和共融，才能夠健康而長久地發展。今次合作對香港商界及社會別具意義，成功連繫不同界別的團體攜手推動香港經濟發展。是次活動亦是促進中港經貿合作的典範，我們 特別邀請到來自中國品牌美團參與是次活動，一同宣揚香港本地特色文化和藝術！」

華懋集團中環街市總經理鍾詠婷表示：「作為一個位於中環核心商業區充滿活力的社區熱點，中環街市自活化以來一直舉辦多元文化活動，讓大眾體驗中環街市的獨特魅力。今次，我們借助中環街市的優越地理位置，與同樣位於中環核心地帶的藝穗會及灣仔沿岸的海濱藝遊坊合作，充分發揮協同效應，舉辦一連串集合香港傳統文化、藝術及娛樂於一身的夜間活動，而中環街市將舉辨兩大啤酒節慶祝活動『香港青島國際啤酒嘉年華』和『中環街市傳統德國啤酒節 2023』，以實際行動支持政府刺激夜經濟，期望透過舉辦不同活動逐步改變市民的生活習慣，帶動人流及消費，為市道帶來樂觀氣氛，將香港由日至夜的璀燦生活，帶給香港市民至外地遊客，吸引他們到港遊覽及消費。」

藝穗會總經理黎俊鴻表示：「藝穗會自成立40多年以來一直致力於推動文化藝術，為香港及世界各地藝術家提供展覽和表演場地，支持香港為中外文化交流中心，同時也為藝術愛好者提供了一個共聚和欣賞節目的場所。這次我們榮幸與發展局及藝全人首次合辦『海濱藝遊坊』活動，以創新手法在獨特的海濱長廊上舉辦了藝術文化活動，為年輕藝術表演者提供了首次演出的機會，並且幫助他們增加了舞台經驗。我們亦同時展示了不同年輕藝術家的作品，支持他們的事業發展並鼓勵藝術創作。今次與海濱活動統籌公司Victoria Waters和中環街市攜手合作，我們期望能夠互相推動更多夜間體驗，以產生協同效應，共同振興夜經濟。」首次跨越地域及界別連結中環灣仔 完美結合文化藝術及娛樂同創集體回憶作為三級歷史古蹟的中環街市見證著香港歷史變遷，於活化後依然保留昔日風貌，不時舉辦 各項充滿文化特色的活動，成為連繫鄰里的聚腳點。中環街市過往與被評為一級歷史建築的藝穗會亦有多次合作經驗，透過藝術推動本地文化傳承。今次特別由首次舉辦、以懷舊香港作為主要賣點的海濱藝遊坊牽頭，旨在凝聚多方力量，發揮示範引領作用，跨界合作實現共贏。

三大城市夜間地標海濱藝遊坊、中環街市及藝穗會不但會帶來一連串極具標誌性的活動，亦會特別推出一系列「夜消費限定」精彩禮遇。市民和遊客不妨透過連接中環與灣仔海濱長廊的「共享徑」來一場香港夜市之旅，更可喚起香港人集體回憶！大眾可先在灣仔海濱長廊出發來到期間限定的海濱藝遊坊嘉年華，吃盡港式風味的街頭小食，遊覽充滿地道色彩的壁畫及藝術廊；更可來到活力社區熱點「Playground for All」的中環街市，全情投入啤酒節的狂熱氣氛；最後由本地藝術搖籃藝穗會旗下歌手送上連串音樂表演及萬聖節限定沈浸式藝術鬼屋，充分感受香港多姿多彩夜生活。

海濱藝遊坊嘉年華活動舉行期間，中環街市將於現場派發「中環街市HK$20餐飲現金券」，讓一眾市民及遊客可以盡享中環街市的餐飲熱點。數量有限，派完即止。

首個懷舊香港夜市嘉年華 重現香港霓虹燈繁華景象



適逢中秋佳節及國慶長假期，首個懷舊香港夜市「海濱藝遊坊」將於9月27日至10月2日的晚上，於灣仔海濱為市民及旅客免費提供集香港文化、藝術、音樂及科技的嘉年華，讓市民大眾親身感受香港百年的老經典情懷，仿如置身於繁華的霓虹燈年代。無人機表演將呈現多款香港藝術文化圖案，歡迎市民和遊人到場打卡觀賞，無論是親子樂、好友歡聚、情人約會、或是與 寵物同遊，必定會是一個難忘的體驗和回憶！

是次活動由發展局與非牟利機構香港傷健共融網絡及藝穗會聯合舉辦，由維港海上發展 (Victoria Waters) 負責活動統籌，各個單位如中環街市、DMD Digital Art、多個慈善組織及一眾有心人士協辦和支持。由於得到發展局免費提供場地及在場地設置上提供支援，攤位免付租金。而活動經費主要由商家出資以自負盈虧的方式支持，目前也在積極洽談贊助單位可以在其他表演及展覽等項目上給予更多的補助，希望大家可以發揮獅子山下香港人的精神，為香港夜市經濟帶來一個新的發展機遇。

「海濱藝遊坊」將重新將舊式大排檔帶來港島，呈獻多款傳統港式大排檔美食，如香港特色街頭美食、中式糕點、小食串燒、手工啤酒等。大家可以一邊盡情享受眼前美食之外，亦能欣賞「傷健共展能」慈善表演，由不同年齡、健全及傷健人士一同合作送上多項精彩才藝表演，包括 ：中西樂、舞蹈、沙畫等，宣揚「社會共融，藝術共享」的正面信息。

活動另一亮點為首次在港舉行的千架無人機燈光匯演，由本地團隊 DMD Digital Art 協辦，屆時將會有 800架無人機在維港夜空破天荒進行燈光匯演，送上多個以香港特色地標及本土藝術文化為藍本的設計，以嶄新科技為市民及旅客帶來一場視覺盛宴。同場加映：由15位本地設計師與藝術廊合辦的「香港美術畫廊」，由多幅以香港街道、商鋪及特色節日為主題的畫作，連成一個長 24 米，高 1.8 米的「維港日出.印象」巨型壁畫，展現濃厚的香港情懷。現場亦設有懷舊文化工作坊讓市民及旅客能夠親身感受香港百年歷史及體驗各種文化，包括：民間占卜風 水命理、麵粉公仔、扎染、皮影戲、傳統剪紙等，將香港人的集體回憶逐一送上。是次活動亦是促進中港經貿合作的典範，特別邀請到來自中國品牌美團參與是次活動，一同宣揚香港本地特色文化和藝術！

中環街市兩大人氣啤酒節連續登場 中西文化交匯展現香港城市魅力



適逢充滿中華文化色彩的中秋國慶雙節，加上十月同時亦是一年一度德國慕尼黑啤酒節盛事，中環街市今年特別聯同多個單位舉辦橫跨兩個月的精彩夜市活動，包括：「乒鈴嘭唥過中秋市集」，以及兩大啤酒節慶祝活動「香港青島國際啤酒嘉年華」和「中環街市傳統德國啤酒節 2023」，帶來精彩表演及街頭美食，邀請全城普天同慶。

一直以行動支持本地創意的中環街市與EXD Event合作，舉辦期間限定「乒鈴嘭唥過中秋市集」，匯聚八個本地品牌，帶來各具特色的手工小物，包括：由90後學生創立的Busy Bee帶來健康飲品及自家設計香水、Missahandmake的民族風飾物、低糖良方的手工健康無糖食品等。市集將會由9月24日至10月8日舉行，星期一至四將會營業至晚上八時，星期五及週末更會延長時間至晚上十時，全力推動夜消費！

「香港青島國際啤酒嘉年華」將於9月28日至10月2日期間由黃昏6時至零晨12時舉行，屆時將設有夜間酒吧區，展示一系列特色限量青島啤酒，以及精彩絕倫的音樂表演、青島特色美食、競飲大賽等活動，讓市民及旅客盡情狂歡達旦。「中環街市傳統德國啤酒節2023」將緊接於10月13日至31日一連19日盛大舉行，中環街市今次將與Cafe Deco Group 及捷成洋行有限公司合作，將地下中庭OASIS佈置成充滿巴戈利亞民族色彩的啤酒花園，市民及旅客可以欣賞由德國專程飛來香港的著名樂隊Die Notenhobler的傳統德國民謠下暢飲歡聚。場內亦會設有多個經典懷舊啤酒遊戲，帶動熾熱氣氛！

以上多項精彩活動更會配合華懋集團特別推出的「月圓夜市消費賞上賞」。中秋及國慶假期間，八大購物商場及中環街市將會大派 10,000 張「華懋集團旗下商場 HK$50 購物餐飲現金券」，凡消費滿 HK$200 即可使用一張，現金券可於 11 月 30 日前各星期五、六、日及公眾假期晚上 8 時後使用，旨在鼓勵商場顧客於商場消費同時帶旺商舖夜間生意及人流。數量有限，送完即止。

不遺餘力推廣多元國際文化逾四十載 「藝穗國際音樂節」及「藝穗瘋藝院」帶來連環驚喜藝穗會成立至今達41年，一直以來致力推廣多元國際音樂文化，協助孕育及培養過無數本地及國際音樂單位。今年，藝穗會特別於10月20日至22日一連三日舉辦「藝穗國際音樂節」，結合藝穗會的創意和多元的音樂表演，為香港帶來一個與眾不同的國際音樂盛事。樂迷將在一座一級歷史建築中，盡情探索來自世界各地獨特的音樂風貌，音樂種類：包括主流、非主流及world music等包羅萬有。今次我們邀請到來自20多個國家跨世代的表演單位，於藝穗會多個演出舞台上盡顯才華，樂迷可以盡情欣賞突破傳統框架的音樂演出，更可從中發掘影響未來樂壇的音樂新生代。

此外，藝穗會亦會首次舉辨首個萬聖節主題大型沈浸式藝術鬼屋「藝穗瘋藝院」。作為中環超過111年的歷史藝術地標，今次藝穗會將會於10月23至27日及29至31日化身成一個獨特而神秘的藝術空間，以神秘畫家主題為基礎，帶你回到500年前一個充滿詭異和黑暗力量的世界！表現形式結合鬼怪元素和創意藝術，屆時將展示各種形式的本地藝術創作，為參加者帶來跳脫常規的瘋狂體驗。

各大活動詳情將於稍後陸續公佈，請密切留意灣仔海濱藝遊坊、中環街市及藝穗會的官方網站獲取最新資訊。

灣仔海濱藝遊坊： https://www.waterfrontcarnival.com/

中環街市： https://www.centralmarket.hk/tc

藝穗會： http://www.hkfringeclub.com/zh

「海濱藝遊坊」

日期：9月27日至10月2日、10月6日至8日、10月13日至15日、10月20日至23日（待定）

地點：灣仔海濱海濱水上運動及康樂主題區

場館開放時間：下午3時至凌晨12時

美食區開放時間：下午6時至晚上11時

「乒鈴嘭唥過中秋市集」

日期：9月24日至10月8日

地點：中環街市

時間：星期一至四 - 中午12時至晚上八時；星期五及週末 - 中午12時至晚上十時

「香港青島國際啤酒嘉年華」

日期：9月28日至10月2日

地點：中環街市

時間：下午6時至凌晨12時

「中環街市傳統德國啤酒節 Central Market Oktoberfest 2023」

日期：10月13日至31日

地點：中環街市

時間：星期日至四 - 下午6時至晚上十時；星期五及六 - 下午6時至凌晨12時

「藝穗國際音樂節」

日期：10月20日至22日

地點：中環藝穗會

時間：下午2時至凌晨12時

「藝穗瘋藝院」

日期：10月23-27日，10月29 - 31 日 （共八晚）

地點：中環藝穗會

時間：下午6時至凌晨12時

關於維港海上發展

Victoria Waters（維港海上發展）使命是為維多利亞港的海濱沿岸帶來獨特的節目和慶祝活動。 Victoria Waters 相信世界聞名的香港維多利亞港是這座城市的成就 ，只要有足夠的精力和想像力，就能展現出維多利亞港最耀眼的光彩，讓香港在國際舞台上 更上一層樓。

關於中環街市活化項目

中環標誌性歷史建築中環街市由市區重建局復修及活化保育，並由華懋集團管理及營運。

中環街市大樓由政府交予市區重建局（市建局）進行保育活化的工作，並經董事會批准將10年期的項目營運合約給予華懋集團，成為首個以公私營協作模式管理及營運的項目。

2021年8月23日中環街市正式重新開放，作為地標式三級歷史建築，項目以Playground for All概念，打造成「親」、「動」、「融」兼備的活力社區熱點，既保留集體回憶，也為社區帶來嶄新的體驗。除了重現歷史建築，中環街市活化項目亦致力展示及引領未來，透過靈活及互動的設計和創新科技，打造一個充滿活力的「廿一世紀Marketplace」，既促進本地品牌和初創企業的成長之餘，更令中環街市成為連繫鄰里的聚腳點，及培育文化和生活態度的新一代地標，成為連繫社區、讓市民共享的跨項目社區空間。

中環街市活化項目於國際獎項屢獲殊榮，先後獲頒亞太區房地產領袖高峰會2022《最佳活化建築金獎》、《城市革新項目金獎》、《評審特別獎》，以及《香港建築文物保護師學會建築文物保育大獎 - 活化特別表揚獎》榮譽。

關於藝穗會

成立40多年以來，藝穗會逐步成為了一個充滿活力的當代藝術空間，為香港或海外藝術家提 供展覽及表演場地，同時也為藝術愛好者提供一處共聚和欣賞節目的地方。自1983年起藝穗會便為香港提供這個公開藝壇；作品無須經過特別甄選，因為我們相信無論是藝術或其他工作，每人都有自主權來決定內容。

多年來，藝穗會一直採取開放政策，藝術家能自由創作，觀眾亦能全程投入藝術世界，這種藝術文化交流與生活不可分割。美酒佳餚亦是藝穗會的悉心點綴，好讓文化氣息在輕鬆高雅的環境之下孕育和沉澱。

2001年，藝穗會獲香港特區政府頒發文物古跡保護獎，其主體於2009年宣佈為一級歷史建築。2018年，獲HKICON頒發保育獎項。經過改造與活化，這座具有新古典風格的建築如今儼然成為香港迸發無限生機的藝術文化地標。

直至現在，藝穗會共製作了28個藝術節，籌辦了24場劇場，舞蹈及實景原創演出。在15個城市進行了68次外地文化交流，主持了100次藝術從業人員駐場計劃，舉辦了逾1,600個展覽、9,000場舞台演出、3,000場音樂會、3,300次社區外展活動和一系列的海外交流，包括於2010 年上海世博會演出及策展、2011年第54屆威尼斯雙年展香港館策展、2012及2014台北香港週、照亮香港在檳城2014及照亮香港在新加坡2007及2015。



(特約)