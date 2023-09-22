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【放寬按揭】按保將合資格貸款準則由現樓放寬至樓花項目 1000萬或以下最高可借9成
宏觀解讀 18:36 2023/09/22
香港按揭證券公司全資擁有的香港按證保險宣布，按揭保險計劃（按保計劃）就樓花住宅物業作出修訂，使適用的合資格準則與已落成住宅物業看齊。按保計劃此前只能為物業價格600萬元或以下的樓花住宅物業提供按揭保險，按保公司作出是次修訂，是考慮到物業市場情況及自身的業務及風險，旨在讓按保計劃進一步協助市民置業安居。有關修訂將適用於2023年9月22日或以後簽訂臨時買賣合約的自住物業的相關樓花按揭。
經修訂後：
- （一） 價格為1,000萬港元或以下的合資格樓花物業，最高按揭保險成數為九成；
- （二） 價格為1,000 萬港元以上至 1,500 萬港元的合資格樓花物業， 最高按揭保險成數為八成或以按揭貸款上限 900 萬港元計算的成數，以較高者為準；及
- （三） 價格為 1,500 萬港元以上至 3,000 萬港元的合資格樓花物業， 最高按揭保險成數為七成或以按揭貸款上限 1,200 萬港元計算的成數，以較高者為準。
按保計劃的詳細資料，可參閱計劃網頁。
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