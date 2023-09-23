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大蕭條時期1萬面額美鈔 以48萬美元拍賣價成交

環球經濟金融 10:05 2023/09/23

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市面現時流通最大面額的美元鈔票為100美元，不過原來華府於經濟大蕭條時期曾發行每張面額1萬美元的鈔票。其中一張1萬面額美鈔，近日於拍賣會上以48萬美元（約374.4萬港元）高價成交。

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Heritage Auctions拍賣行指，這張美鈔於1934年發行，獲得專業紙幣評級公司PMG的認證，並獲得優異紙張品質（Exceptional Paper Quality）評級。

美鈔印上的肖像，為林肯（Abraham Lincoln）任總統時期的財長Salmon Chase。

據美國金融博物館網站稱，1萬美元紙幣是該國有史以來公開流通的最高面額紙幣。雖然美國也曾發行面額10萬美元的紙幣，但僅用於聯邦儲備銀行之間的資金轉移，從未流出市面。

據拍賣行所指，今次拍賣創下1934年發行紙幣的成交價新高，打破2020年9月的38.4萬美元（約299.5萬港元）舊紀錄。

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責任編輯：鄭錦玲

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