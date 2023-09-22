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勞資達協議 雪佛龍澳洲LNG設施罷工結束

環球政經 18:20 2023/09/22

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雪佛龍（CVX）兩大液化天然氣（LNG）項目的罷工正式結束，解決了一場有可能中斷全球約7%LNG供應的爭端。

這一決定是在工會聯盟和雪佛龍同意該國工業仲裁人就Gorgon和Wheatstone LNG設施提出的有關薪酬和工作條件的建議之後做出的。

該決議包括大幅改善工人的薪酬、工作保障、名冊和職業發展。工資糾紛引發了全球天然氣市場的動蕩，導致8月份LNG價格飆升高達35%。

繼最近解決了涉及該國最大的LNG工廠營運商Woodside Energy的類似糾紛之後，此次解決進一步穩定了LNG市場。

該協議標志着近海聯盟（Offshore Alliance）為改善西澳洲州主要LNG廠的補償和工作條件而開展的長期活動達到了頂峰。隨着大多數海上LNG設施的工會協議的簽訂，預計西澳洲州的工業行動將逐漸減少。不過，未來仍有可能在西北大陸架LNG工廠和各種海上浮式生產儲卸裝置等其他地點就工會協議進行談判。

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撰文 : 林斯凱

天然氣 澳洲 罷工 經濟

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