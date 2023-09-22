勞資達協議 雪佛龍澳洲LNG設施罷工結束

雪佛龍（CVX）兩大液化天然氣（LNG）項目的罷工正式結束，解決了一場有可能中斷全球約7%LNG供應的爭端。

這一決定是在工會聯盟和雪佛龍同意該國工業仲裁人就Gorgon和Wheatstone LNG設施提出的有關薪酬和工作條件的建議之後做出的。

該決議包括大幅改善工人的薪酬、工作保障、名冊和職業發展。工資糾紛引發了全球天然氣市場的動蕩，導致8月份LNG價格飆升高達35%。

繼最近解決了涉及該國最大的LNG工廠營運商Woodside Energy的類似糾紛之後，此次解決進一步穩定了LNG市場。

該協議標志着近海聯盟（Offshore Alliance）為改善西澳洲州主要LNG廠的補償和工作條件而開展的長期活動達到了頂峰。隨着大多數海上LNG設施的工會協議的簽訂，預計西澳洲州的工業行動將逐漸減少。不過，未來仍有可能在西北大陸架LNG工廠和各種海上浮式生產儲卸裝置等其他地點就工會協議進行談判。

延伸閱讀【2023新盤】屯門凱和山快登場 逾千呎示範單位多圖直擊【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映 【溫股知新】內房仍舊困擾 區間擺脫不了

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機