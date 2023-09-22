日本央行維持超寬鬆政策 植田和男：未有調整政策時間表

日本央行宣布維持超低利率，並承諾在實現可持續的2%通脹率之前支持經濟，即表明日本央行不願放棄其廣泛的刺激計劃。

日本央行行長植田和男強調了耐心的必要性，他說：「我們還沒有預見到通脹能夠穩定、持續地實現我們的物價目標......這就是為什麽我們必須耐心地維持超寬鬆貨幣政策。不過，他也指出，如果觀察到在實現通脹目標方面取得進展，願意轉變政策。植田強調，近期的通脹趨勢並未顯示出明顯的過熱，但也沒有像預期的那樣放緩。

植田承認即將面臨的挑戰，尤其是與工資增長和通脹有關的挑戰。他指出，監測影響工資談判的因素至關重要，尤其是大型企業的談判結果預計將在1月至3月左右明朗化。日本央行行長強調了在強勁需求和「工資-通脹」正循環的推動下，實現持續2%通脹率的重要性。植田還提到，隨着通脹預期的增強和企業行為的改變，物價上漲的高峰期可能即將到來。

關於調整日本央行「通脹略超」承諾的時機，植田表示謹慎。他指出，雖然由於通脹率長期超過2%的目標，調整「通脹略超」承諾在邏輯上是可能的，但對這一指引的任何改變都應慎重考慮。他強調，當務之急是確保日本持續實現2%的通脹目標。此外，植田還承認貨幣變動對經濟和價格發展的影響，並表示央行將密切關注這些變動。

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