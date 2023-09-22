【新股IPO】友芝友生物2496下周一掛牌 暗盤升3.8% 收市報16.6元

友芝友生物(新上市編號：02496)將於下周一（25日）掛牌，根據輝立交易平台顯示，其暗盤高開6.3%報17元，最高曾見17.5元，低見16元，暗盤收市報16.6元，較招股價16元升3.8%。



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是次上市共發售售1,100.12萬股H股，並已引入包括光谷健康、楚興友瑞及樸華凱智三名基石投資者，合共認購651.38萬股；公開發售部份錄得約12.8倍超額認購，一手中籤率18%；招股價範圍介乎16元至20元，並以下限定價，料集資淨額約1.21億元。

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該公司是一家致力於開發用於治療癌症相關併發症、癌症及老年性眼科疾病的基於雙特異性抗體(BsAb)療法的生物技術公司，並已設計和開發了七種臨床階段候選藥物管線，包括核心產品M701。集資所得，其中約80%將用作核心產品M701計劃進行的臨床試驗、準備註冊申請及商業化推出計劃(包括銷售和市場推廣活動)；約12%將用作Y101D計劃進行的臨床試驗。上市獨家保薦人中信建投國際。

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記者：張以正