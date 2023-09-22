【新股IPO】阿里旗下菜鳥傳下周遞表申請上市 集資最少10億美元

引述外電報道，阿里巴巴(09988)旗下物流平台菜鳥最快下星期遞交來港上市申請，目標最少集資10億美元（約78億港元），惟現階段決定上市估值仍早，故暫時仍未作出最終決定，細節亦可能有所調整。

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菜鳥是全球最大的跨境電商物流提供商之一，也是中國物流服務的領導者，其智慧物流網絡覆蓋全球200多個國家和地區，擁有獨特的電商和科技屬性。過去數年，菜鳥迅速增長，於2023財年實現了約21%的營收年增幅；2024財年第一季度（即2023年4至6月），菜鳥的營收同比增長34%至231.64億元，營收增速進一步擴大。

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記者：張以正