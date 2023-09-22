【港元定存】3個月港元定存最高5厘撼贏綠債 完成任務即賺息10萬

▲ 本周罕現4個破頂港元定存息

拆息高企，適逢綠債埋身擊，本周13間港銀鬥加不同存期的港元定期存款息，較上周10間多，包括大新（02356）一加再加半年期至4.9厘破頂息，跑贏綠債4.75厘墊底息；富邦提高1年期0.2厘至4.6厘，也是相同存期新高息率。

綠債開賣首周，全周共有19間銀行調整定存息，當中13加3減（招商永隆、Mox及星展逆市減）。平安壹賬通（PAOB）短加長減，相反匯立短減長加；建行亞洲及大眾銀行慣常加完又減頻密調息。

▼ 點擊圖片放大

13行鬥搶季結錢 一周爆4大破頂息 南商把戰線延至明年初

9月下半場搶存戰有3大看點︰

(1)戰綫竟延至明年：第4季仍未來臨，但中小行戰幔已順延至2024年。南商勁加7天年息2厘至8厘，又上調1個月1厘至4厘，且把優惠截止期原本是9月中，現已押後至明年1月底。

(2)大行頻出擊：繼滙豐(HSBC)於9月8日黑雨休市突加3個月及半年期至重上4厘後，中銀香港(02388)於9月12日跟隨；恒生剛於9月19日勁升半年期0.7厘至4.2厘，今天(22日)輪到渣打香港(02888)搶年結錢，提高半年期0.4厘至4.2厘；該行也於7月24日上調此存期0.4厘。目前4大行的半年期罕有劃一報4.2厘，且在公開牌價息率中齊齊突破4厘。

(3)一周罕現4個破頂息：去年猛加息的富邦，今年轉趨忍手，終於在9月19日全面加短中長息，乃自7月20日相距兩個月才突擊，且把1年期加至4.6厘，超越招商永隆的4.45厘而居首。

同樣，在季結前例牌搶錢的大新，把半年期加至4.9厘，續問鼎榜首；匯立剛上調18個月年息0.1厘至4.3厘，又加兩年0.2厘至4.4厘，兩存期膺長息王。如此一來，本周爆出4個破頂息。

本周有變化定存息

銀行 定期存款利率(厘) 7天 1個月 3個月 半年 1年 MOX 2年3.8

(-0.2) 花旗 網上定存

3.89

(+0.09) 天星 4

(+0.2) PAOB 4個月

4

(+0.3) 招商永隆 門檻百萬元

4.1

(-0.1) 交銀香港 4.15

(+0.1) 星展 4.2

(-0.05) 恒生 4.2

(+0.7) 渣打 4.2

(+0.4) 富融 4.3

(+0.1) 大眾銀行 4.3

(-0.3) 匯立 兩年

4.4

(+0.2) 工銀亞洲 新推128天

4.5 東亞 4.6

(+0.2) 富邦 4.7

(+0.2) 信銀國際 4.75

(+0.1) 建行亞洲 4.9

(+0.1) 大新 4.9

(+0.2) 南商 8

(+2) 眾安 新推

10 註:只列最高息，最終息率以銀行公布為準

花旗3個月享5厘晉級榜首 大新半年期以4.9厘續稱冠

高息榜：

7天： 建行亞洲13.8厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶(戶口每日平均結餘500萬元)、又或「貴賓理財」客(每日結餘100萬元)；再成功認購50萬元的指定投資理財產品(債券、基金或結構性產品)；如以門檻50萬元計，速賺1323元利息，至9月底

建行亞洲13.8厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶(戶口每日平均結餘500萬元)、又或「貴賓理財」客(每日結餘100萬元)；再成功認購50萬元的指定投資理財產品(債券、基金或結構性產品)；如以門檻50萬元計，速賺1323元利息，至9月底 1個月：眾安及滙豐10厘

眾安(ZA Bank)推1個月10厘，推薦好友開戶享「十」分驚喜。新客獲邀請碼成功開戶，獎推薦人9.9厘加息券，連同基本利率0.1厘。如以門檻1000元計，賺息8.3元；倘以每次存款上限兩萬元，賺息166.7元。最多邀5人及獎賞800元，優惠至10月底

滙豐(HSBC)旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元

眾安(ZA Bank)推1個月10厘，推薦好友開戶享「十」分驚喜。新客獲邀請碼成功開戶，獎推薦人9.9厘加息券，連同基本利率0.1厘。如以門檻1000元計，賺息8.3元；倘以每次存款上限兩萬元，賺息166.7元。最多邀5人及獎賞800元，優惠至10月底 滙豐(HSBC)旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元 3個月： 花旗5厘

花旗5厘 半年： 大新4.9厘

大新4.9厘 1年： 富邦4.6厘

富邦4.6厘 18個月： 匯立4.3厘

匯立4.3厘 兩年：匯立4.4厘

論盡息王爭霸戰，3個月期因眾安6.6厘到期而下架，遂由花旗的5厘取代稱冠；後者須符兩大條件：私人客戶業務新客(開戶至少有800萬元資產)，以及開立投資戶口及持有等值7.8萬元的指定產品。如以存款上限800萬元的新錢計，大戶可賺盡逾9.9999萬元利息。

下周四綠債截止認購 料凍資逾百億元 適逢季結扯高拆息

9月倒數，綠債(新上市編號：04273)將於下周四(28日)截止，料抽資效應兼季結在即，令拆息續高企；1個月拆息縱3連挫，但仍高企在5.23厘。

聯儲局連續兩個月凍息，主席鮑威爾放鷹，暗示年內仍加多一次息。中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處高級財富策略師張詩琪料，目前美國利率上限為5.5厘，料高息要維持一段較長時間。南商首席投資策略師高耀豪指，市場關注儲局會否於11月2日加息0.25厘。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢料，3個月內對美滙指數預測為104.17，未來6到12個月料為104.48。

恒生勁加半年期0.7厘 渣打加6個月0.4厘 齊報4.2厘追貼中銀滙豐

檢視大行的高息榜，市傳渣打調低1年期銀債退款優惠0.2厘到4.6厘；惟調升公開牌價的半年網上優惠0.4厘至4.2厘，卻向特選客推「枱底價」3個月享4.15厘、以及半年4.7厘。

由於未悉上述特高息是否仍續有，遂不放在比較列，只以其公開的牌價息率作準。

比拼4大行(以公開牌價息率比較)：

7天： 恒生10.9厘、中銀及渣打10厘、滙豐9厘

恒生10.9厘、中銀及渣打10厘、滙豐9厘 3個月： 中銀及滙豐4厘、渣打3.7厘、恒生3.5厘

中銀及滙豐4厘、渣打3.7厘、恒生3.5厘 半年期： 中銀、滙豐、渣打及恒生4.2厘

中銀、滙豐、渣打及恒生4.2厘 1年期：中銀及渣打3.4厘、恒生3.1厘

匯立1個月買基金做定存有10厘屆滿 眾安獎推薦人1個月享10厘居首

檢視虛銀，本周共5行發功，匯立(WeLaB Bank)買基金做定存1個月享10厘已屆滿；相反眾安推10厘息取代榜首。

惟眾安3個月的6.6厘已到期，反而天星(AirStar Bank)提高3個月0.2厘至重返4厘，故重新奪冠。Mox人加我減，驟降兩年0.2厘至3.8厘；平安壹賬通(PAOB)狠削1年期0.6厘至3.7厘，失落冠軍；相反匯立加0.1厘至4.2厘而晉升第一。

比拼虛銀長短息王：

1個月： 眾安獎推薦人(成功邀新客開戶)10厘

眾安獎推薦人(成功邀新客開戶)10厘 3個月： 天星4厘

天星4厘 半年期： 富融4.2厘

富融4.2厘 9個月： 天星3.1厘

天星3.1厘 1年期： 匯立4.2厘，跑贏Mox及富融的4厘、PAOB的3.7厘、livi bank報3.4厘、天星的3.1厘、眾安的3.01厘

匯立4.2厘，跑贏Mox及富融的4厘、PAOB的3.7厘、livi bank報3.4厘、天星的3.1厘、眾安的3.01厘 18個月： 匯立4.3厘

匯立4.3厘 兩年：匯立4.4厘

順帶一提，眾安逢周二推加息券至10月底。

眾安推迎新活期息10厘 稍輸給競敵Mox 10.8厘

那邊廂，虛銀續燒錢谷客，眾安戰線延至活期息，新用戶憑現有 ZA Bank 用戶的邀請碼在港成功開戶後，可獲1張9.69厘活期加息券，加上基本年利率0.31厘，合共享10厘活期息。以最高5萬元活期存款計，速賺410元利息；優惠至10月底。

惟眼下仍以Mox Bank的10.8厘為全城最高迎新活期息。

至於低調的螞蟻銀行(ANT Bank)，慶祝3周年推百萬狂賞，當中有N重迎新賞，最高達6,000元。

更多【高息定存】文章

相關文章：【港元定存】恒生勁加半年港元定存息至4.2厘 追貼兩大發鈔行

【日圓定存】日圓定存超高息6.9厘倒數 花旗料圓滙最快半年內衝上130

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君







