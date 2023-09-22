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【JPEX案】許正宇「左右開弓」兩電話處理公務：關注JPEX事態發展　證監稍後交代市場警示安排

Hot Talk 18:07 2023/09/22

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【JPEX案】許正宇「左右開弓」兩電話處理公務：關注JPEX事態發展　證監稍後交代市場警示安排

加密貨幣交易所JPEX事件惹起多方關注，正在埃及準備出席亞洲基礎設施投資銀行年會的財經事務及庫務局局長許正宇表示，十分關注JPEX事件的發展，並與局內同事和監管機構緊密溝通，據財庫局社交貼文，許正宇更左右開弓，使用兩部電話處理事務，一邊聽電話，一邊查看手機。

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財庫局發文指，許正宇剛從卡塔爾到埃及準備出席亞洲基礎設施投資銀行年會，一直十分關注JPEX事件的發展，並與局內同事和監管機構緊密溝通，從資訊發放、投資者教育、情報收集等各方面，強化和提升工作。財庫局提到，稍後證監會就此，特別是如何加強資訊發放，加大對市場警示作用的安排，會有詳細公布。

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編輯：李哲毅

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埃及 財經事務及庫務局 虛擬貨幣 許正宇
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