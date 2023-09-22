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【中國經濟】惠理投資料中國加快復甦　A股接近觸底

宏觀解讀 19:20 2023/09/22

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【中國經濟】惠理投資料中國加快復甦　A股接近觸底

中國經濟逐漸復甦，惠理投資董事兼多元資產投資主管鍾慧欣表示，當局過去數周在房地產及金融行業推出重大扶持政策，從市場反應所見，認為中國經濟正在觸底，預計第四季度將加快復甦。她稱，當局過去數周放寬一線城市首置要求、下調按揭利率，並出台具針對性的減稅措施支持消費，令一線城市房屋銷售大幅回升。

股票方面，鍾慧欣指出，8月A股的北向資金流出創下自2020年3月以來新高，同時人民幣貶值亦打擊外國投資者信心，但是由於當局扶持的政策強於預期，加上估值吸引，認為股市亦已接近觸底，市場情緒正在觸底並應逐漸回升。不過，美聯儲雖然本周宣布維持利率不變，但有官員暗示明年減息的空間不大，美元將維持非常強勁，相反，因需要刺激經濟，中國繼續放寬貨幣政策，令中美債息差倒掛幅度進一步擴大，變相限制了中國及香港股市的上升空間。

日本股市方面，鍾慧欣認為，日圓意外疲弱、股本回報率及利潤率不斷改善，日本公司的盈利繼續超出預期，同時股息及股份回購活動亦有所增加，為日本股市帶來利好因素。不過她又提醒，在通脹及工資上漲情況下，日央行或會改變收益率曲線控制（YCC）政策，於10月的議息會議上作出任何改變均可能令市場感到意外。

資金續流入亞洲投資級別債券市場

環球息口高企，令不少亞洲國家投資級別債券的收益率達6%，鍾慧欣指投資級別債券將吸引資金流入，由於新債供應仍然緊張，信貸息差持續收窄；高收益債券方面，她表示中國高收益債券經過大幅調整後，已經回升及靠穩，而隨著基本因素改善，其他亞洲高收益債券表現理想，包括澳門及東南亞債券。然而，她亦提醒，由於内地房企仍面臨巨大的流動性壓力，任何違約事件都均可能影響市場情緒。

ET財智Talk

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記者：伍鍵文

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