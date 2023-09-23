【玄人‧峰語@iM網欄】玄在其中 淺談因果

重新去認識因果我們相命，很多時候會談及因果，相信大家對因果論也不陌生。然而，大家對於因果的定義可能會有點模糊，究竟甚麼是因？甚麼是果？一般人都認為因果是一個方程式：你做好事就會有好報，你做壞事就會坐牢、你勤力讀書就如有好成績、學業成績好將來會有一份好工、對伴侶付出一切將來婚姻會美滿……

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總之，世上事情的發生，都是因為「咁咁」…...所以結果「咁咁」。我是在傳統的教育制度下成長，由細到大就學「三好」：「做好事、存好心、讀好書」，將來就會有很好的日子。當然，後來投身了社會工作，發現了世事與小時所學的有很大的出入，後來學了命理，對因果有更透徹的了解。

首先，我對於因果的理解，不是電影「大隻佬」的佛家故事：前世作了孽，今世要來還；也不是上述的簡單「因為……所以….」的關係。佛家理論比較形而上，未必每人接受；至於一般受眾所理解的因果，某程度上是他們將個別事件串埋一起作聯想，以為A是因，B是果，但真實的因果並非如此。當然，有人會問，為什麼我這麼肯定人家的AB關係不是因果？而我所認定才是呢？原因是有時候我從人家的命盤中，見到他的因果。

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好像我有一個很要好的女性朋友，好不但外表漂亮、而且工作能力又高、經濟能力又強，偏偏就是婚姻失敗，好已結了3次婚，最終還是失敗收場。她總是問我：「我人又好、外表又差、經濟也不用另一半負擔、還打理得家務及小孩學業井井有條。結婚前我的男友對我很好的，但每一次走入婚姻階段，他就像變了另一個人，而且不是一個是這樣，3個丈夫都是如此的。究竟我做錯了甚麼？」

這位女友人一直將自己的婚姻失敗去尋因，但其實無論好如何去RUN REGRESSION (事物正向因果關係)，都不會找到答案，因為她原局的夫妻宮實在太差，即使她做好人(賢妻良母)也好，做衰人也好，結果都是一樣，因為問題根本不在於其因，而是她命局本身在婚姻上「爛結果」的傾向。那麼，她如何可在增強姻緣運？只要她不再強求結婚的結果，那夫妻宮的忌氣不沾身，那就有美好的姻緣。

事實上，好現在只是拍拖，男朋友對好也很好，也很照顧好的小孩，既然有此美好結果，結婚與否已不重要了。我們在學校或社會道德規範下所學的學理，很多時都是一種約定俗成的理論，卻不是事物的因果。而且，就算是真的有因果關係，但放諸A君身上的效果，未必如放在B君身上，原因是任何個人的因果，是受制於本身個人的命運際遇，所以將「因」放入A君的命盤，會得出C的結果；而將「因」放入B君的命盤時，會出現D的結果。至於更深層次的因果，下期再續。

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作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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