【宏觀術數@iM網欄】風水新周期 續談甲辰年春牛圖

上期從「龍治水」角度，談過每年《通勝》對降雨的預測，至少並不如坊間所云看牛郎（芒神）是否有穿鞋子決定。不過可能香港地處南隅，氣候和中原地區有所差別，若果單以「龍治水」來看並不算太準確。至於對中原地區的影響，可以留待年底再作總結。

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明年2024甲辰流年從多方面看都會是重要轉捩年份，既是玄空九運開端，九運亦必定為元運周期之末，至2044年一運萬象更新。至於星運也於2020年已從入新周期，至於是否會為《推背圖》所言「黑兔去入青龍穴，欲盡不盡不可說」，今年癸水屬黑，卯為兔，即是黑兔年，明年甲木屬青，辰為龍，即是青龍年，是否意指的大變局，便有待明年揭曉，幸而預言若是最終中的，也應是「始艱難，終克定」的，總可樂觀。

今期續繼看看春牛圖的其他啟示。《地母歌》中：

▲ 2024年甲辰年春牛圖

稻麻一半空，春夏遭淹沒，秋冬流不通，

魯地桑蠶好，吳邦穀不豐，桑葉末後貴，

相賀好天蟲，估買價例貴，雪凍在三冬

似乎和春牛圖詩文配合：

年值甲辰運豐亨，和風甘雨及時行。

無如龍少難兼顧，至令十地九不耕。

稻麥吳邦悲罕熟，蠶桑魯地喜敷榮。

三冬猶幸霜雪足，早兆來秋可滿盈。

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似乎都暗示明年春夏之間易有水災，影響江蘇一帶收成。反而絲綢等產業便相當有利。至於雨水明年仍是「一龍治水」依據傳統偏少，但是另方面計算農耕收成的卻是「十牛耕地」比較佳的，雖然同樣牛耕地亦是以較簡單方式計算出來，古法今用是否仍然可行仍有待考證的。

雖然以今天來說農業好像並不是經濟焦點，其實中國自古以來以農立國，天氣物候影響收成對百姓的影響是很深遠的，可能因此源故通書也較多描述。就如根據維基百科，中國以往經歷過四次小冰河期影響收成，分別為商期末年、東漢至西晉末年、唐期末年至宋初，以及第四次於明朝末年，都帶來降雨南移，北於失收帶來飢荒，甚至國外有歷史學家認為為明朝滅亡是和小冰期有關連。而西歐或日本等國外同期亦有因氣候問題引發民變不絕。有專家指出2012年起北半球嚴寒天氣可能為新一輪小冰期來臨，但是以《通勝》基礎是以60年作周期，未及數百年循環之久，但若果於小冰期間遇上雨水偏少年份，是否會雪上加霜，就值得留意。幸而科學界仍認為機會不大，甚至溫度下降不及全球暖化帶來的效果，但是若果氣溫上升，對農耕畜牧及經濟帶來的影響更不容忽視，看看近期天氣變異總會教人擔心。

當然對城市民眾或工商業界來說田土收成似乎有點遠，但極端天氣帶來能源需求增加和價格上升，以及更多進口食品可能引起的運輸費用上調，最終會反映在物價上，就相信對不少行業都帶來影響。九運作為一個能源世代，若真遇上小冰期驅使人類要加緊開發新能源，冥冥之中又似有巧妙安排，當運者興。

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作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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