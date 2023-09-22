東堤灣畔兩房633萬沽　創同類今年次低價

二手市場連錄低價成交。中原地產曹嘉華說，東涌東堤灣畔6座中層E室，實用面積531平方呎，兩房間隔，於美國議息後易手，成交價633萬元，實用呎價約11,921元，屬同類單位今年次低價。

曹嘉華透露，原業主收租多年，決定止賺套現，單位於7月叫價730萬元，其後減至660萬元，終以633萬元易手。買家為上車客，見單位附企理裝修，傢俬設備齊全，加上屋苑毗鄰港鐵站及商場，交通起居方便，故一見傾心，即場決定入市。

資料顯示，原業主於2016年1月以535萬元購入物業，持貨7年，現賬面賺98萬元，單位期內升值18%。

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