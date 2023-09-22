【綠債2023】綠債下周四截止 專家提醒最後衝刺客3大宜與忌

▲ 綠債將於9月28日下午2時截止認購

第2批零售綠色債券將於下周四（9月28日）截止認購，由於保證年回報4.75厘高過定期存款，銀行與券商皆指反應踴躍；專家教ESG（環境、社會及管冶）衝刺客3大宜與忌︰

綠債萬元進場享4.75厘 1年定存最高只得4.6厘 門檻須50萬元

(1)宜總動員全家入飛：美息快見頂，但本港定期存款息率早已偷步下調。聯儲局主席鮑威爾雖放鷹，暗示再加多1次息；但點陣圖預示明年開始減息。

今天(22日)虛擬銀行平安壹賬通(PAOB)驟減1年期0.6厘，新息率僅3.7厘；Mox昨削兩年期0.2厘至3.8厘。再參考1年定存，現時最高息是富邦的4.6厘，但不敵綠債包底息4.75厘；富邦起存額須50萬元，綠債每手入場費僅1萬元。

防守族應採人海戰術的大包圍策略，號召全家18歲或以上持身份證者抽綠債，例如夫婦不應用聯名戶口落注，改為各自入飛，冀望每人至少分到1手(每手1萬元)，以定息4.75厘計，3年賺取1,425元利息。

綠債料不夠分 專家籲申請5手到10手

(2)宜申購5到10手：市場普遍預期綠債反應遠勝去年，參考去年首批綠債平均只分到4手，最多僅中5手，故此散戶毋須入超級大飛。

中銀香港(02388)個人數字金融產品部助理總經理兼基金及債券業務處主管梁美怡表示，首日綠債認購反應理想，人均申請認購10手，較往年的7手為多，客戶主要透過電子渠道申請。近期本港不少定存利率已逐漸回落，綠債鎖定3年4.75厘的保證回報，對零售投資者而言具有吸引力。

富途證券(美：FUTU)香港首席策略師陸秉鈞建議抽5手綠債，因去年最多僅獲5手。

博零成本抽綠債 耀才限抽1手 富昌允新客抽6手

(3)應確保戶口夠錢：投資者若循銀行渠道下注，資金即時遭凍結，向隅資金需待10月10日綠債正式發行才退還，申請人須確保戶口有足夠錢，以免遭彈票。

閒資欠鬆動者不妨借錢抽綠債，現時輝立、耀才證券(01428)及富昌皆提供100%融資；但耀才限抽1手、輝立限兩手、富昌現有客戶可抽3手、長橋證券現有客戶抽4手以下免本金、新客允抽5手；老虎證券向首兩千名用戶及特選客推豁免本金最多抽5手、英皇資本限抽5手、富昌的新客允抽6手。

倘孖展客想谷大注碼，富途提供5倍槓桿，用1萬元免息抽5手；在輝立申購3萬元到5萬元收一口價68元，6萬元至10萬元收138元。

經紀行一般容許孖展客待綠債於10月6日公布分配結果後，才悉數付款，例如借錢抽10手，最終只獲分5手，便須於10月10日前找數，補回5萬元本金。

輝立專家料新綠債不會穿底 首掛或見100.2元 信誠特設回購價優惠

若短炒客選擇在10月10日在暗盤市場即沽，而綠債又未有潛水，有望零成本抽債兼有錢賺。輝立證券企業融資經理陳英傑預計，第2批綠債首掛的造價約100.2元，不會重蹈去年首批綠債(04252)跌穿百元底價。

信誠證券另闢戰綫，獨市提供回收優惠，以綠債於10月11日在港交所(00388)掛牌、特定時段的平均價釐定回購價；信誠證券聯席董事張智威預計，綠債或有介乎0.5元到1元溢價，即首掛或見100.5元至101元。

毋須瞓身落超級巨飛 因銀行退款優惠鮮有超筍息

反觀，抽綠債有3大忌：

(1)忌重複申請：散戶切忌貪眼下銀行與券商鬥谷綠債客，在銀行與經紀行各自入票，以為兩邊賺盡着數；又或丈夫以聯名戶口下注，太太又以個人名義入飛，礙於重複申購而遭DQ取消資格。

(2)勿最後衝刺：綠債於9月28日下午2時正式截票，券商普遍提早一日截票，如致富、英皇資本及輝立證券等。再者，認購須先有投資戶口，若申請人是首次開戶，或須作風險評估等，需時頗長。又或老友記不太熟習以電子渠道落單，切忌最後一天才趕忙下注，宜於下周三(27日)便下單，以免未能趕及入票。

(3)毋須瞓身落巨飛：市料今次綠債或最多只分到5手，況且參考上月銀債，為向隅資金提供的退款優惠並非超高息，最高只是渣打香港(02888)1年期的4.8厘，近日已減至4.6厘，且市傳或只限個別分行的推廣。

信銀國際及建行亞洲獲百萬元大飛 耀才證券驚現300萬元超級巨飛

今年招商永隆最大飛是50萬元，建行亞洲及信銀國際是100萬元，耀才證券更達300萬元；而去年招商永隆有大戶豪擲千萬元抽1,000手，但料最終只中5手。由此可見，綠債是「不夠分」，擁躉毋須入超級大飛，抽5至10手已足夠。反而可趁銀行搶季結錢罕現破頂息，如大新(02356)半年期有4.9厘等，騰出閒資做定存。

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*上商ESG投資大抽獎，贈3,888元現金獎賞。

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*耀才向合資格新客送滙豐(00005)及盈富(02800)、轉倉客再送騰訊(00700)等藍籌股。

那邊廂，論及豁免多項收費：富昌推16免(當中主要是15免)、長橋(Longbridge)14免、富途及老虎(Tiger)13免、英皇資本12免、耀才及輝立11免、上商10免、大新及工銀亞洲9免、致富證券及恒生8免、滙豐(HSBC)、東亞(00023)、交銀香港、創興、建行亞洲及信銀國際7免、花旗及渣打香港6免。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君



