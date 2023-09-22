金與正獲封全球最危險女性 北韓「皇妹」怎煉成？ 環球政治 18:00 2023/09/22 分享： 分享： 北韓領袖金正恩自去年以來，頻頻帶女兒金朱愛亮相公開場合，外界猜測金正恩或有意培養女兒為接班人。金正恩胞妹金與正近月減少亮相，地位疑因金朱愛生變，直至今次隨同金正恩出訪俄羅斯再成焦點。 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 金正恩結束訪俄行程返北韓 朝：開啟兩國關係發展新篇章 2023/09/18 金正恩結束訪俄行程返北韓 朝：開啟兩國關係發展新篇章 普京金正恩互贈步槍為禮 北韓領袖參觀俄戰機廠 2023/09/15 普京金正恩互贈步槍為禮 北韓領袖參觀俄戰機廠 北韓指普京接受金正恩邀請訪朝 克宮指未有計劃 2023/09/14 北韓指普京接受金正恩邀請訪朝 克宮指未有計劃 北韓軍政高官隨金正恩訪俄 料談軍售換高科技 2023/09/12 北韓軍政高官隨金正恩訪俄 料談軍售換高科技 北韓首核攻擊潛艇下水 南韓料無法正常服役 2023/09/08 北韓首核攻擊潛艇下水 南韓料無法正常服役 你可能感興趣 金正恩結束訪俄行程返北韓 朝：開啟兩國關係發展新篇章 10:58 2023/09/18 金正恩結束訪俄行程返北韓 朝：開啟兩國關係發展新篇章 普京金正恩互贈步槍為禮 北韓領袖參觀俄戰機廠 13:30 2023/09/15 普京金正恩互贈步槍為禮 北韓領袖參觀俄戰機廠 北韓指普京接受金正恩邀請訪朝 克宮指未有計劃 11:06 2023/09/14 北韓指普京接受金正恩邀請訪朝 克宮指未有計劃 最新專欄文章 更多 人口變化 對未來發展有何啟示？ 2023/09/16 人口變化 對未來發展有何啟示？ 人口變化左右經濟及社會 或成發展分水嶺 2023/09/15 人口變化左右經濟及社會 或成發展分水嶺 通脹捲土重來 揪出背後元兇 2023/09/09 通脹捲土重來 揪出背後元兇 滙豐前首席經濟師拆解 通脹怎捲土重來？ 2023/09/08 滙豐前首席經濟師拆解 通脹怎捲土重來？ 金融泡沫屢爆破 揭3大「原兇」 2023/09/02 金融泡沫屢爆破 揭3大「原兇」 地緣政治 外交 政治 金與正 金正恩 北韓 南韓 美國