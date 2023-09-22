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金與正獲封全球最危險女性 北韓「皇妹」怎煉成？

環球政治 18:00 2023/09/22

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北韓領袖金正恩自去年以來，頻頻帶女兒金朱愛亮相公開場合，外界猜測金正恩或有意培養女兒為接班人。金正恩胞妹金與正近月減少亮相，地位疑因金朱愛生變，直至今次隨同金正恩出訪俄羅斯再成焦點。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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