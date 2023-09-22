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拜登連環「蝦碌」再釀懷疑 一字不漏重覆故事疑背稿

環球社會熱點 17:15 2023/09/22

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美國總統拜登（Joe Biden）已年屆80歲，高齡及身體狀況一直是外界對他是否有力連任的最大質疑之一。拜登近日再次出現連環「蝦碌」畫面，甚至在數分鐘內一字不漏重覆同一個故事。

【俄烏戰爭】拜登保證美國繼續軍援 助烏抗俄入侵 【下一頁】

拜登在周三（20日）與巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）出席聯合國記者會時，一出場便踉蹌踢中巴西國旗。然而他在配備翻譯工具時亦出現困難，更似乎無聽到盧拉的關心提問。最後，拜登更在台上無與盧拉握手便下台。

現場片段可見，拜登的舉動相信亦惹怒盧拉，伸出手的盧拉被「無視」後，面帶不滿下揮揮右手轉身而去。

即將年滿81歲的拜登同日在曼哈頓的一個活動上，數分鐘內幾乎一字不漏地重覆講述2017年發生的夏洛茨維爾市（Charlottesville）暴力衝突事件，以及決定參加2020年總統大選的原因，令人猜測他是否「照稿」背誦。

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華府陷停擺風險 國防部指援烏工作成例外 【下一頁】

另外，拜登周四（21日）在國會拉丁裔黨團協會（Congressional Hispanic Caucus Institute）年度晚宴上亦「擺烏龍」，竟然大讚國會非裔黨團，並此毫不察覺自己口誤。

美國媒體引述醫學專家指出，長者出現重覆句子﹑段落或整個故事的情況非罕見，可能是認知障礙症（Dementia）或是阿茲海默症（Alzheimer's Disease）早期病徵。

8月底的民調顯示，多達77%美國受訪者認為，拜登即使明年大選獲勝，亦難以有效履行第二任期。

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責任編輯：吳漢培

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