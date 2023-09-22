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德國9月份商業活動連續三個月下滑 經濟將出現「深度」萎縮

環球政經 14:30 2023/09/22

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德國周五（22日）的一項初步調查顯示，由於商品和服務需求持續下降，9月份商業活動連續第三個月下滑，表明本季度經濟將出現「深度」萎縮 。

由標準普爾全球公司（S&P Global）編製的9月HCOB德國綜合採購經理人指數（PMI）從8月的44.6升至46.2，但低於經濟學家預測的47.2。此指標低於50的水平，顯示商業活動萎縮。

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此外，因上游業務對油價上漲槓桿作用帶來正面影響，促使更低成本的俄羅斯管道天然氣進口比重不斷上升，以及國內天然氣產量比例來年將上升至55%，有助於提高業務盈利能力。

若用折扣現金流（DCF）模型評估中石油上游業務，將煉油、化工和營銷業務市帳率（P/B）設為0.55倍，天然氣和管道估值1.3倍，中石油保守計目標價5.95元，投資者可考慮作中期投資。

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綜合採購經理人指數追蹤服務業和製造業，這兩個產業共佔德國經濟的三分之二以上，德國是歐洲最大的經濟體。

漢堡商業銀行（Hamburg Commercial Bank）首席經濟學家 Cyrus de la Rubia 說：「HCOB 綜合 PMI 證實了我們的觀點，即德國在本季度再次陷入萎縮。」又指，預計本季將出現 「相當嚴重的 」1.0%的萎縮。

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服務業的商業活動連續第二個月萎縮，但萎縮速度明顯放緩。 服務業指數從 8 月的 47.3 升至 49.8，但仍低於 50。調查顯示，製造業採購經理人指數從 8 月的 39.1 微升至 39.8，但仍深陷萎縮區間。 Cyrus說：「德國製造業最近一直在經歷褶皺，這已經不是什麼秘密了。」

同時，企業對未來活動的預期也降至去年 11 月以來的最低點，悲觀再次超越了樂觀。 調查顯示，兩個受監測行業的情緒都減弱。

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記者：張瑋婷

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