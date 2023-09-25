退休族復出職場的投資啟示

新冠疫情時期，美國有約240萬人離開職場，提前退休生活。但有數據反映，不少人退休後重返職場，近半人指出經濟收入是主要原因，而另一半人則是出於社交和情感訴求。由於環球經濟仍不明朗，通脹高企，不同年齡及風險承受能力的人士，都應早為退休籌謀，規劃長期投資方案。

退休人士重返職場

根據美國聖路易斯聯儲銀行的研究，新冠疫情導致240萬人提前退休，但截至2022年3月，約有150萬退休人員已經重回職場。

許多人表示，退休生活方式和經濟壓力是導致這一決策的主要原因。根據普徠仕的研究，近半的退休人士（48%）認為經濟是主因，而約45%的人選擇繼續工作是出於社交和情感需要。普徠仕的研究亦預計，退休後重返職場的趨勢將會維持。

這對香港職場人士有什麽啟示？香港沒有設立法定退休年齡，但一般視為65歲，因為届時可以提取强積金，不少人亦會選擇在年滿65歲後繼續工作。另外，香港男性的平均壽命為83年，女性則是88年，在已發展經濟體中數一數二。這意味著放眼長遠，提早規劃退休生活，並設立相應的長遠投資目標非常重要。

趁早規劃退休部署

為退休做準備需要很長的時間，過程涉及退休前儲蓄和資產積累，亦包括退休後個人如何滿足支出需求。事實上，對於退休人士來說，在整個退休期間維持一定收入，甚至比在届滿退休年齡當年實現財富最大化更重要。

由於退休並不是投資期限的終點，因此需要對資產提前規劃，以支持退休後數十年的支出以及意外需求。一般來說，投資股票有助實現財富增長，但隨著接近退休年齡，值得考慮逐漸降低對股票的配置，分散投資風險亦是關鍵。

關注長遠投資目標

縱觀全球，經濟增長喜憂參半。舉例來說，美國和日本經濟更穩健，但美國近期公布的就業數據反應經濟或出現降溫的迹象。歐洲經濟溫和衰退，而通脹持續攀升。

雖然環球央行緊縮政策或將見頂，但各國通脹降溫的速度各不相同，這可能導致央行政策分化加劇。環球市場面臨的主要風險包括增長放緩速度超過預期、央行政策失誤、通脹再次升溫和地緣政治緊張局勢。

環球央行政策轉變的影響十分深遠，有一定滯後性，甚至會改變過去的投資格局並帶來市場波動。無論是以增加財富、抑或以規劃退休為目標，投資者均應關注長遠目標，藉助專業的意見，審慎配置股債，並注意流動性，以把握市場良機。

責任編輯︰梁浩碩