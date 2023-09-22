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【新股IPO】德勤中國降今年港IPO集資額至約500億元　歐振興：人幣持續貶值、港股估值低礙企業上市意慾

新股IPO 16:50 2023/09/22

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【新股IPO】德勤中國降今年港IPO集資額至約500億元　歐振興：人幣持續貶值、港股估值低礙企業上市意慾

本港新股市場持續低迷，德勤中國發布2023年前三季IPO市場回顧及前景展望，將本港IPO上市宗數預測，由6月時估算的100宗，大削30%至僅70宗，全年集資額料難以達到1800億元的預測，更有機會跌至約500億元。德勤中國華南區主管合夥人歐振興解釋，美國息口去向未明朗，加上內地經濟復甦遜預期，人民幣持續貶值下，資金未必流向亞洲市場，且現時港股市場估值偏低，變相削減企業赴港上市融資意慾。

不少企業等待氣氛改善再行動

他補充，6月時估算的1800億元集資額，是基於下半年會有企業分拆上市、估值改善的前設，但現時相信第四季IPO市場具「很大挑戰」，因此估計2023年集資額將低於2012年、約900億元的低位，更有機會跌至約500億元。

德勤中國資本市場服務部華南區上市業務合夥人溫慧雅表示，市場觀望氣氛濃厚，加上內地刺激政策落地需時，不少企業似乎等待市場氣氛改善再作行動。

歐振興仍相信港IPO集資額可爭取排名第五位

不過，歐振興仍相信，港股IPO全年集資額仍可爭取排名第五位，因為未來2至3個月仍有一定數量的新股上市，而現時排名第五的阿布扎比交易所首三季集資額僅293億元，故認為仍有機會爭取進入首5位。

今年前三季，德勤估計港股有44宗IPO上市，按年減少14%，集資額更大減61%至247億元，為10年來最少，在全球排名跌至第八位，落後印度及印尼證券交易所。滬深交易所IPO集資額繼續冠絕全球，分別集資1990億元及1484億元，美國納斯達克及紐交所則緊隨其後，而阿布扎比證券交易所、印度及印尼證券交易所則分別排第5至7位。

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記者：伍鍵文

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