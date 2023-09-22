【中秋節】天文台發中秋賞月錦囊 記低時間 早啲收工食完飯一齊賞月

中秋節，一年一度的月圓之夜，總是令人期待。在這個特別的節日裡，香港天文台特別發出中秋賞月錦囊，為大家提供參考，讓我們一同追尋月亮，感受節日帶來的好氣氛。

今年9月29日為中秋節，天文台表示，當日的月出時間為傍晚6時16分。若天氣許可，巿民可於中秋節前後的晚上看到又大又圓的月亮。9月28日中秋節前夕月出時間為下午5時38分，晚上11時39分月上中天，翌晨5時46分月落。

滿月會在中秋當日下午5時57分出現，此時月球在香港地平線以下。當日的月出時間為傍晚6時16分，翌晨零時30分月上中天，翌晨6時49分月落。中秋節翌日傍晚6時54分月出，翌晨1時20分月上中天，翌晨7時52分月落。

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責任編輯：陳玉蓮