iPhone15發售第一天 上海蘋果旗艦店早上五點已有人龍

上海蘋果（AAPL）旗艦店周五（22日）從早上 5 點就有過百名顧客排隊，等待購買第一天發售iPhone 15。

蘋果最新款iPhone在中國的銷售情況正受到果粉和市場觀察人士的密切關注，此前政府工作人員使用iPhone的限制不斷擴大，國內製造商華為（HWT）發布的高端競爭對手引發了中國第三大市場對該設備需求的擔憂。

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但是，中國上周五（15日）開始的強勁預購緩解了人們的擔憂，交貨時間被推遲到11月，高端iPhone 15 Pro和Pro Max在阿里巴巴（9988）天貓電子商務網站上僅一分鐘就銷售一空。

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責任編輯：張瑋婷