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【MSFT】英CMA對微軟收購動視暴雪新方案改觀　微軟：繼續爭取CMA的最終批准

股市 16:24 2023/09/22

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【MSFT】英CMA對微軟收購動視暴雪新方案改觀　微軟：繼續爭取CMA的最終批准

微軟（美：MSFT）以690億美元收購動視暴雪（美：ATVI）的建議期限早前延長至10月18日，以等待英國監管機構的最終決定。英國競爭與市場管理局（CMA）周五表示，動視暴雪修改後的交易要約，似乎解決了當局的憂慮。

CMA指，將由微軟最新的方案進行磋商，而新方案當中包括向法國遊戲發行商Ubisoft Entertainment出售部分遊戲版權。

「這是一項新的、截然不同的交易，新方案將重要遊戲的雲端發行版權保留在強大的獨立供應商手中，而非在微軟控制之下。」

微軟高層Brad Smith指，微軟將繼續努力爭取CMA的最終批准，並對於CMA在審查過程中有正面進展感鼓舞，而公司提出的新方案可以完全解決CMA對於遊戲雲端串流相關的憂慮。

相關文章：【美股焦點】微軟向英國重新提交動視暴雪收購案　轉售遊戲雲版權

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ET財智Talk

編輯：陳韻妍

美股 動視暴雪（Activision Blizzard，美：ATVI） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 電玩手遊 收購 串流 遊戲 雲端 英國
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