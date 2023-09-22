【新股IPO】阿里巴巴旗下菜鳥據報最快下周遞表、赴港IPO料籌78億港元　菜鳥︰不予置評

▲ 【新股IPO】阿里巴巴旗下菜鳥據報最快下周遞表 赴港IPO料籌78億港元

《彭博》引述消息指，阿里巴巴 （09988） 旗下物流集團菜鳥最快下周遞表申請赴港IPO，籌集至少10億美元（約78億港元），但最終估值有待敲定。對此，內媒引述菜鳥相關負責人回應稱，不予置評。

如果菜鳥正式遞表的話，或成阿里巴巴「1+6+N」 組織變革後首個啟動上市業務集團。此前有報道指，菜鳥與中信、花旗、摩根大通等銀行就IPO合作，中金則退任菜鳥IPO聯席保薦人，以避利益衝突。

菜鳥是全球最大的跨境電商物流提供商之一，其智慧物流網絡覆蓋全球200多個國家和地區，菜鳥過去數年迅速增長，2023財年營收增長約21%，2024財年第一季度（即4至6月），菜鳥的營收按年增長34%至231.64億元人民幣。

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編輯：李哲毅