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【券商點睇】「仰望U8」上市象徵覆蓋全領域市場 明年可見比亞迪向上突破關鍵

股樓投資 22:30 2023/09/22

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安信國際表示，2024年是比亞迪（01211）向上突破的關鍵之年，仰望U8的上市代表著比亞迪正式將產品價格帶覆蓋到百萬元以上，讓比亞迪完成了「從家用到豪華、從大眾到個性化」市場的全領域覆蓋。該行予其「買入」評級，目標價350元。

 

 

 

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

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該行指出，自公司1月發布「仰望」品牌起，陸續在深圳、北京、上海、杭州、成都等城市設立體驗中心，預計年內將在全國40餘座城市開設超過90家門市。首批仰望U8豪華版將於10月下旬開始陸續交付到用戶手中。


 

 

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁

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該行表示，9月20日仰望U8正式上市，售價109.8萬元，與先前預售價格一致，認為仰望U8的核心技術是易四方技術平台與雲輦—P智慧液壓車身控制系統。

 

 

【溫股知新】內房仍舊困擾 區間擺脫不了

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記者：鄭昊彤

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中特估 比亞迪 產品 比亞迪股份（01211） 大行報告 港股 買入 目標價 中國

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