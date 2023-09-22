【券商點睇】「仰望U8」上市象徵覆蓋全領域市場 明年可見比亞迪向上突破關鍵

安信國際表示，2024年是比亞迪（01211）向上突破的關鍵之年，仰望U8的上市代表著比亞迪正式將產品價格帶覆蓋到百萬元以上，讓比亞迪完成了「從家用到豪華、從大眾到個性化」市場的全領域覆蓋。該行予其「買入」評級，目標價350元。

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該行指出，自公司1月發布「仰望」品牌起，陸續在深圳、北京、上海、杭州、成都等城市設立體驗中心，預計年內將在全國40餘座城市開設超過90家門市。首批仰望U8豪華版將於10月下旬開始陸續交付到用戶手中。





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該行表示，9月20日仰望U8正式上市，售價109.8萬元，與先前預售價格一致，認為仰望U8的核心技術是易四方技術平台與雲輦—P智慧液壓車身控制系統。

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記者：鄭昊彤