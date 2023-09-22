【大行報告】HBM需求上升趨勢中處有利地位 高盛上調ASMPT目標價至94元

高盛表示，ASMPT（00522）在高頻寬記憶體（HBM）需求上升趨勢中處於有利地位，預計HMB市場在2023至2025年將以64%的年複合成長率成長，到2025年達到103億美元。該行將ASMPT目標價從93元上調至94元，上調2023年每股盈利預測1.6%至2.48港元，同時上調2024年每股盈測1%，維持「買入」評級。





【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

該行指，HMB需求上升也能與熱壓接合（TCB）的日益普及相呼應，公司TCB解決方案滿足HBM對封裝不斷增長的需求，預計在生成式AI和高效能運算（HPC）的需求，以及新一代HBM在滲透率不斷上升的推動下，該公司先進封裝在2023-25年複合成長率將增加47%。

另外，公司汽車表面貼裝技術（SMT）的疲軟導致下半年前景不佳。該行預計公司今年第三及四季營收將下降23%和18%，主要是由於近期需求疲軟、庫存持續消化，以及汽車SMT設備已開始從過去2年強勁成長中恢復正常化。







【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該行上調對公司先進包裝的收入預測，以反映TCB的採用率不斷上升，對2023年收入預測維持不變，2024及2025年總收入上調1%，受益於產品組合，將2025年毛利率預測上調0.1個百分點，並將2023及2025年獲利預測上調1%至2%。

【溫股知新】內房仍舊困擾 區間擺脫不了

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤