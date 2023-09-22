【異動股】獲摩通納入正面觀察名單 網易股價升6.2%

摩根大通表示，將網易（09999）納入該行正面催化觀察名單，料公司受益於旗下《逆水寒》手遊、《蛋仔派對》、《全明星街球派對》等多個遊戲的強勁表現，估計公司今年第三季及第四季遊戲收入增長可望優於預期。網易周五（22日）股價稍高開後持續上升，至收市接近全日高位報161.9元，升6.2%。





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該行指出，雖然網易今年以來股價已累升40%，但料其可持續跑贏大市，目前公司股價相當於今明兩年預測市盈率分別14倍及13倍，較騰訊（00700）及任天堂等全球同業的20倍相比折讓30%以上，指網易屬該行在中國遊戲行業的首選，並維持其「增持」評級及目標價195元。





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該行亦指，市場同業料網易於今年第三季及第四季的遊戲和增值服務每月增量收入為9億及12億元人民幣（相對於 2023年第二季），認為相關預測較為保守。該行預料，網易在新遊戲的收入槓桿，以及內部分銷管道的收入貢獻增加的推動下，今年下半年毛利率將改善，潛在進一步上調對其今明兩年盈利預測，將支持其股價上行。

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記者：鄭昊彤