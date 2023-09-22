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【科技一周回顧】iPhone 15系列市場熱炒　消委會遭黑客勒索390萬港元

科技 18:30 2023/09/22

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蘋果（Apple）iPhone 15系列今（22日）正式開賣，在銅鑼灣希慎店未開門前，已有果粉在排隊等開門。今日只接受已預訂了產品果粉入內，並以 Apple Pick Up 取貨，不設即場購買。（資料圖片）

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【iPhone 15】蘋果iPhone 15系列今開賣　果粉早上7時到場排隊

蘋果（Apple）iPhone 15系列今日（22日）正式開賣，在銅鑼灣希慎店未開門前，已有果粉在排隊等開門。今日只接受已預訂了產品果粉入內，並以 Apple Pick Up 取貨，不設即場購買。

>>【iPhone 15開賣】iPhone 15 Pro Max最熱炒　收機價較原價高約3000元

>>【iPhone 15開賣】京東到家iPhone新機開售日創新高　15系列較14系列銷售額增長253% 

 

2/ 【網絡安全】消委會遭黑客入侵7小時　勒索金額達390萬港元

繼早前數碼港遭黑客盜取400GB資料後，消費者委員會今（22日）表示，該會近日的電腦系統亦遭黑客入侵7小時，當時系統較正常流量多出65GB，8成系統被破壞，員工及客戶數據或被外洩，勒索金額高達50萬美元（約390萬港元）。

>>【網絡安全】HGC環電推SASE託管服務　應對大灣區跨境網絡網安挑戰

>>【虛擬資產】錢包系統遭黑客入侵　CoinEx：重建工作完成30%

 

3/ 【AI助手】微軟推Microsoft Copilot　整合至統一Microsoft產品適用

微軟（Microsoft）旗下AI助手Copilot，現時是以不同形式在瀏覽器Edge、Microsoft 365平台和Windows等軟件中獨立使用。為方便用戶使用得更靈活和更全面，微軟宣布推出「Microsoft Copilot」，將該工具整合至所有Microsoft產品適用。

>>【生成式AI】OpenAI升級Dall-E 3模型　藉ChatGPT助描述精準「提示詞」

>>【亞馬遜發布會】亞馬遜整合生成式AI　升級語音助理Alexa

 

責任編輯：陳卓賢

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