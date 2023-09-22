【科技一周回顧】iPhone 15系列市場熱炒　消委會遭黑客勒索390萬港元

▲ 蘋果（Apple）iPhone 15系列今（22日）正式開賣，在銅鑼灣希慎店未開門前，已有果粉在排隊等開門。今日只接受已預訂了產品果粉入內，並以 Apple Pick Up 取貨，不設即場購買。（資料圖片）

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【iPhone 15】蘋果iPhone 15系列今開賣 果粉早上7時到場排隊

蘋果（Apple）iPhone 15系列今日（22日）正式開賣，在銅鑼灣希慎店未開門前，已有果粉在排隊等開門。今日只接受已預訂了產品果粉入內，並以 Apple Pick Up 取貨，不設即場購買。

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2/ 【網絡安全】消委會遭黑客入侵7小時 勒索金額達390萬港元

繼早前數碼港遭黑客盜取400GB資料後，消費者委員會今（22日）表示，該會近日的電腦系統亦遭黑客入侵7小時，當時系統較正常流量多出65GB，8成系統被破壞，員工及客戶數據或被外洩，勒索金額高達50萬美元（約390萬港元）。

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3/ 【AI助手】微軟推Microsoft Copilot 整合至統一Microsoft產品適用

微軟（Microsoft）旗下AI助手Copilot，現時是以不同形式在瀏覽器Edge、Microsoft 365平台和Windows等軟件中獨立使用。為方便用戶使用得更靈活和更全面，微軟宣布推出「Microsoft Copilot」，將該工具整合至所有Microsoft產品適用。

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責任編輯：陳卓賢

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