【YouTube AI】YouTube將推AI創作者工具　提供影片主題指導及建議

▲ YouTube將推出的「Dream Screen」功能，創作者可透過輸入提示或指令，讓AI協助產生影片、照片，然後插入至自家短片的背景畫面。（法新社）

影片製作是YouTube網紅的重要一環，為激發創作者更多創意及洞察力，YouTube在創作者大會「Made on YouTube」上宣布，將推出一系列AI創作者工具，包括由AI生成的照片、影片背景、影片主題指導和建議工具，以及原聲帶搜尋工具。

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YouTube表示，即將推出的「Dream Screen」功能，創作者可透過輸入提示或指令，讓AI協助產生影片、照片，然後插入至自家短片的背景畫面。YouTube 希望創作者能夠使用AI工具來重新混合、編排現有內容，創造出新的內容。

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「AI Insights」及「Aloud」功能則將整合至YouTube Studio 創作者管理平台中，前者是利用AI分析創作者的個人情況和受眾的潮流趨勢，從而對影片主題進行個人化；後者則屬於AI 配音功能，讓AI生成影片（母語以外）的另一種語言配音。

責任編輯：陳卓賢

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