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【內房危機】融創服務曾爆升四成、融創升一成　融創中國境外債權人選擇強制可轉換債及融創服務均超額

股市 15:12 2023/09/22

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【內房危機】融創服務曾爆升四成、融創升一成　融創中國境外債權人選擇強制可轉換債及融創服務均超額

融創服務 （01516） 股價午後曾飈升44%，高見3.51元。融創中國 （01918） 亦曾轉升一成，高見2.85元。消息面上，融創中國境外債權人選擇強制可轉換債及融創服務股份均超額。

融創中國公布，有關建議境外債務重組，作為重組對價一部分，計劃債權人選擇強制可轉換債券總額近40億美元，高於27.5億美元限額，選擇融創服務股份總額約13.4億美元，高於約7.75億美元限額。債權人將根據選擇金額按比例獲得分配。

融創表示，通過融創服務投資及融享私人信託有限公司持有約64.4%融創服務股份。假設限定融創服務股份將轉讓予計劃債權人，持股將減少至約49.7%，而融創服務將仍為公司附屬公司。

ET財智Talk

【內房危機】融創中國在紐約申請破產保護　此前境外債務重組獲通過

【內房危機】融創境外債務重組獲99.75%債權人通過　另將強制可轉換債券限額升至27.5億美元

責任編輯︰梁浩碩

港股 融創服務（01516） 融創中國（01918）
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