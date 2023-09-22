▲ 【內房危機】融創服務曾爆升四成、融創升一成 融創中國境外債權人選擇強制可轉換債及融創服務均超額

融創服務 （01516） 股價午後曾飈升44%，高見3.51元。融創中國 （01918） 亦曾轉升一成，高見2.85元。消息面上，融創中國境外債權人選擇強制可轉換債及融創服務股份均超額。

融創中國公布，有關建議境外債務重組，作為重組對價一部分，計劃債權人選擇強制可轉換債券總額近40億美元，高於27.5億美元限額，選擇融創服務股份總額約13.4億美元，高於約7.75億美元限額。債權人將根據選擇金額按比例獲得分配。

融創表示，通過融創服務投資及融享私人信託有限公司持有約64.4%融創服務股份。假設限定融創服務股份將轉讓予計劃債權人，持股將減少至約49.7%，而融創服務將仍為公司附屬公司。

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責任編輯︰梁浩碩