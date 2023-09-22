英急症室去年多百萬患者求診 NHS醫護罷工加劇需求

英國公營醫療系統長期受壓，再加上國民保健服務（NHS）醫護罷工，加劇患者對急症室服務的需求。NHS數據顯示，英格蘭2022至2023年度有2,534萬人次到急症室求診，按年增加近百萬人，輪候時間超過12小時的急症室患者更大增8成。

英顧問醫生倡新方案 今年獲加薪12%願停止罷工【下一頁】

去年有2,534萬人次到急症室求診，較前年的2,437萬人次增加4%。約有29.2%的患者輪候時間超過4小時，高於前一年的23.3%。

有超過178.9萬名患者於急症室的輪候時間超過12小時，按年增8成。

由於NHS醫護接連罷工，英格蘭自12月以來有近百萬患者的例行醫療預約或手術被迫取消，現時NHS的輪候患者人數更多達770萬。

英國8月通脹率回落至6.7% 受惠食品價格放緩【下一頁】

NHS Confederation行政總裁泰勒（Matthew Taylor）表示，急症室多年來都承受巨大壓力，患者身體不適時傾向到無間斷維持服務的急症室求診。

代表NHS 信託機構的NHS Providers政策與策略總監Miriam Deakin表示，NHS工作人員、床位和設備短缺，罷工為醫療系統帶來的壓力也與日俱增。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲