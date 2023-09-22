內地人趁樓價下跌付三成辣稅入市　青華苑三房以415萬易手

中原地產范德輝表示，美國聯儲局不加息，部份原先抱觀望態度的買家加快落實入市。昨日議息結果公布後，青衣青華苑連錄2宗成交，包括E座低層2室，實用面積554平方呎，三房間隔，向東北，自由市場價415萬元沽出，實用呎價7491元。

范德輝指，單位去年底最初開價600萬元，最終累減185萬元沽出，減幅達30%。新買家為內地人，租樓數年，近期見樓價跌幅擴大，樓價現水平吸引，故不惜付30%買家印花稅，入市上車。原業主則於1987年以居二市場價31.27萬元入市，持貨36年才轉售，相信扣除補地價後，獲利情況仍然理想。

范德輝指，屋苑B座高層3室新近亦錄成交，屬頂層戶，實用面積394平方呎，兩房間隔，自由市場325萬元沽出，折合實用呎價8249元。

延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁】

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