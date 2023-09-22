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辛偉誠傳改革英高考接軌國際 工黨批「無用噱頭」

環球社會熱點 15:10 2023/09/22

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英國媒體報稱，首相辛偉誠（Rishi Sunak）有意參照「國際文憑」教育系統，改革英國高級程度會考（A-Levels）。惟在野工黨批評，保守黨政府的方案是「無用噱頭」。

英大學考慮每周上堂僅3日 放學生更多時間兼職 【下一頁】

天空電視台周五（22日）引述消息人士報稱，辛偉誠改革A-Levels的其中一個方案為參考歐洲大陸的教育系統，要求16歲以上學生學習更多科目。

據悉，辛偉誠有意把修讀英文及數學的強制要求上升至18歲。泰晤士報指出，政府未有最終決定，方案大機率不會在下次大選前生效。

教育部發言人回應時表示，自2010年起保守黨在提高學校標準已有巨大進展，投入創新高的學校資金及全職教師，讓年輕族群擁有更優秀人生開端。關於A-Levels改革，發言人僅稱政府已有方案確保學生會持續修讀數學至18歲，使學生具備未來在職場取得成功的技能。

英官勸家長照送患病子女返學 憂學生成績退步 【下一頁】

工黨影子教育大臣菲利普森（Bridget Phillipson）批評，傳聞的教育改革方案是保守黨又一次的「不可能實現噱頭」，無嚴謹計劃改善年輕人的教育質素。

菲利普森直指辛偉誠應該聚焦在長遠改善年輕人的識字率及數學能力，不應追求短期﹑吸引目光的「無用政策」。

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責任編輯：吳漢培

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