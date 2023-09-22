柏傲灣海景戶前後減價120萬　獲首置客以1560萬元承接

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內地人趁樓價下跌付三成辣稅入市 青華苑三房以415萬易手
美聯物業何振榮表示，二手放盤業主持續擴闊議價空間，荃灣柏傲灣903實呎海景戶累減120萬元以1,560萬元易手，原業主帳面微蝕離場。
何振榮表示，成交單位為荃灣柏傲灣2A座高層D室，實用面積903方呎，屬3房套連工人套間隔。據悉，單位放盤多時，最初以1,680萬元放售，及後多次下調叫價，終獲首置客以1,560萬元承接，累減120萬元，實用呎價約17,276元。
原業主2017年以1,577.3萬元購入單位，現轉手帳面虧蝕約17.3萬元。
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撰文 : 蔡子俊