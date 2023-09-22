【FB更新】Facebook用戶可建多個「個人檔案」　切換無需重新登錄

▲ Meta表示，每位用戶能在主要帳戶之外，建立最多4個額外的個人檔案。（Meta）

Meta今（22日）宣布，全球Facebook用戶將允許於未來數月內，建立多個「個人檔案」來自訂使用體驗。每個個人檔案都會擁有獨一無二的動態消息，用戶可輕鬆地在不同的個人檔案之間切換，而無需重新登錄。

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Meta表示，每位用戶能在主要帳戶之外，建立最多4個額外的個人檔案，而每個檔案均有名字及一個@用戶名稱。自選與其他人或社群建立聯繫後，每個個人檔案都能擁有不同興趣和嗜好的獨特動態消息。

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在建立額外個人檔案時，其設定將自動設為預設，「通知」和「私隱設定」則不會從一個個人檔案轉移到另一個。另外，每個個人檔案的某些設定需要單獨管理，例如控制誰可以看到該個人檔案的帖子，或誰可以傳送交友邀請。同時，Facebook的主要個人檔案將不會顯示用戶擁有額外個人檔案。

責任編輯：陳卓賢

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