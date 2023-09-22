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【華為創辦人】任正非：華為會愈來愈困難，但也會愈來愈興盛　「我們從來沒有說過『打倒美國』」

股市 14:09 2023/09/22

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【華為創辦人】任正非：華為會愈來愈困難，但也會愈來愈興盛　「我們從來沒有說過『打倒美國』」

華為創辦人任正非今年7月接受南開大學新聞與傳播學院院長、科技日報原總編輯劉亞東訪問，有關對話終於曝光。任正非表示，面對美國的制裁與打壓，華為會愈來愈困難，但華為也會愈來愈興盛，若中國將來如果建立自己的標準體系，那麼這個標準體系一定會比美國的好，美國的標準是從1970年代開始建立的，已經50多年了。

籲中國直接做比美國好的標準

「他們的衣服補來補去，到處都是補丁。我們這幾年新做衣服，為什麼還要照它那個標準做呢？我們直接做比美國好的標準。除了中國用，全世界都會用啊。」

不過，任正非指，中國仍要學習美國的先進文化，「我們從來沒有說過『打倒美國』」，華為也在做一些基礎研究，而基礎研究離不開基礎教育。基礎教育是國家的責任，沒有好的基礎教育就培養不出頂尖人才，但華為近年從海外招募人才出現困難，因此未來人才需要靠國內學校培養，並要改變教學方法。

人才培養應該實行雙軌制

「很多西方名校都沒有教材。」他稱，西方採用開放式教學，老師自己也沒有結論，學生作業也只要求思路正確，中國應要借鏡這種教育模式。

他建議，人才培養應該實行雙軌制，每個人都有自學的能力，但還需要接受良好教育，而只講自我培養是片面的，「自培」和「他培」要結合，「他培」就是孔子那句話「因材施教」，故此不要過分強調「起跑線」，不要同質化，「不要我學不好英語就讓大家都不學英語」。

「我們應該學習別人的長處，要創造出國家的價值。」任正非稱，國家要重視那些不能直接創造價值的人，不能直接創造價值的人，也要讓他過體面的生活，沒有體面生活，誰都不會去做，那隻能跟著美國屁股後面去跑，這個國家永遠不可能領先世界。

ET財智Talk

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編輯：陳韻妍

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