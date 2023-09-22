▲ 【MPF】積金評級︰預計9月MPF人均蝕5900元

積金評級預計，9月份強積金虧損約278億元，或469萬名強積金成員每人虧損約5900元，將是今年第五個月錄得投資虧損。截至9月19日，以「積金評級所有基金表現指數」計算，強積金本月下跌約1.25%，本季至今下跌約1.63%。

積金評級預計，第三季投資虧損約為322億元，或每名成員虧損約6900元，並預計將抵消首8個月的投資收益，年初至今投資虧損現估算約為3300萬元。

計入供款後，預計截至9月底強積金總資產約為 1.09萬億元（年初至今增加約404億元），相等於成員平均賬戶結餘約為 23.25萬元（年初至今增加約8600元）。

香港及中國股票基金表現繼續落後，不僅於年初至今錄得約7.6% 的投資虧損（以「積金評級股票基金（香港及中國）指數」計算），亦在所有強積金資產類別中表現最差。今年首9個月美國股票基金跑贏香港及中國股票基金約23.2%，是自強積金推出以來第二大的首9個月回報差距。

香港專業獨立強積金研究﹑觀點及教育機構積金評級主席叢川普指出，美國股票基金與香港及中國股票基金表現之間的回報差距接近歷史最高位，指盡管美國股票基金在強積金的市場份額相對較小，但回報差距已成為強積金投資情緒的「晴雨表」，美國股票基金在2023年吸引了強積金資金淨流入的很大部分，而流入香港及中國股票基金的資金則下跌。

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責任編輯︰梁浩碩