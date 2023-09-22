  • 32°C
香港時間 : 2023922日 (週五) 16:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI助手】微軟推Microsoft Copilot　整合至統一Microsoft產品適用

科技 15:30 2023/09/22

分享：

分享：

微軟表示，Microsoft Copilot將在9月26日起，於新版Windows 11以早期版本形式推出。（Microsoft）

微軟（Microsoft）旗下AI助手Copilot，現時是以不同形式在瀏覽器Edge、Microsoft 365平台和Windows等軟件中獨立使用。為方便用戶使用得更靈活和更全面，微軟宣布推出「Microsoft Copilot」，將該工具整合至統一Microsoft產品適用。

【iPhone 15開賣】京東到家iPhone新機開售日創新高　15系列較14系列銷售額增長253% 

微軟表示，Microsoft Copilot將在9月26日起，於新版Windows 11以早期版本形式推出，用戶將可在 Windows 11、Microsoft 365，以及Edge和Bing 免費享用簡單而無縫的體驗。

Windows 11更新後，它將擁有逾150項能加速創作、改善工作效率，和減輕學習負擔的新功能，包括整合Copilot、全新Outlook、加入AI功能的小畫家及照片、改良版Clipchamp、Notepad、現代化的檔案總管，以及在Narrator中新增自然聲音，提升可用性及生產力。

【生成式AI】OpenAI升級Dall-E 3模型　藉ChatGPT助描述精準「提示詞」

此外，微軟也為Bing和Edge推出新功能，例如Microsoft Shopping、「內容憑證」（Content Credentials）及在Bing Image Creator中改進的OpenAI DALL.E 3模型等，為用戶帶來更智能及個人化的體驗。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【生成式人工智能】追趕AI發展機遇　H3C積極發展5大範疇
今日
【生成式人工智能】追趕AI發展機遇　H3C積極發展5大範疇
【iPhone 15】蘋果iPhone 15系列今開賣　果粉早上7時到場排隊
今日
【iPhone 15】蘋果iPhone 15系列今開賣　果粉早上7時到場排隊
【網絡安全】消委會遭黑客入侵7小時　勒索金額達390萬港元
今日
【網絡安全】消委會遭黑客入侵7小時　勒索金額達390萬港元
【iPhone 15開賣】iPhone 15 Pro Max最熱炒　收機價較原價高約3000元
今日
【iPhone 15開賣】iPhone 15 Pro Max最熱炒　收機價較原價高約3000元

你可能感興趣

【生成式人工智能】追趕AI發展機遇　H3C積極發展5大範疇
今日 14:00
【生成式人工智能】追趕AI發展機遇　H3C積極發展5大範疇
【iPhone 15】蘋果iPhone 15系列今開賣　果粉早上7時到場排隊
今日 09:15
【iPhone 15】蘋果iPhone 15系列今開賣　果粉早上7時到場排隊
【網絡安全】消委會遭黑客入侵7小時　勒索金額達390萬港元
今日 10:19
【網絡安全】消委會遭黑客入侵7小時　勒索金額達390萬港元
手機Apps 科技產品 網絡保安 人工智能 數碼轉型 市場拓展 Microsoft 軟件

下一篇文章

【生成式AI】OpenAI升級Dall-E 3模型　藉ChatGPT助描述精準「提示詞」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款