【AI助手】微軟推Microsoft Copilot　整合至統一Microsoft產品適用

▲ 微軟表示，Microsoft Copilot將在9月26日起，於新版Windows 11以早期版本形式推出。（Microsoft）

微軟（Microsoft）旗下AI助手Copilot，現時是以不同形式在瀏覽器Edge、Microsoft 365平台和Windows等軟件中獨立使用。為方便用戶使用得更靈活和更全面，微軟宣布推出「Microsoft Copilot」，將該工具整合至統一Microsoft產品適用。

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微軟表示，Microsoft Copilot將在9月26日起，於新版Windows 11以早期版本形式推出，用戶將可在 Windows 11、Microsoft 365，以及Edge和Bing 免費享用簡單而無縫的體驗。

Windows 11更新後，它將擁有逾150項能加速創作、改善工作效率，和減輕學習負擔的新功能，包括整合Copilot、全新Outlook、加入AI功能的小畫家及照片、改良版Clipchamp、Notepad、現代化的檔案總管，以及在Narrator中新增自然聲音，提升可用性及生產力。

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此外，微軟也為Bing和Edge推出新功能，例如Microsoft Shopping、「內容憑證」（Content Credentials）及在Bing Image Creator中改進的OpenAI DALL.E 3模型等，為用戶帶來更智能及個人化的體驗。

責任編輯：陳卓賢

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