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【香港樓市】滙豐承認太樂觀：料2024年上半年香港樓價再跌5%　按息上調雪上加霜

股市 13:42 2023/09/22

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【香港樓市】滙豐承認太樂觀：料2024年上半年香港樓價再跌5%　按息上調雪上加霜

滙豐環球研究發表最新報告，承認此前預測香港樓價可於2023年、24年分別可升8%和4%是過於樂觀，認為香港經濟強勁復甦預期落空，近期銀行上調新造按息利率0.5厘，令脆弱的樓市情緒雪上加霜。滙豐環球研究最新表示，不再預測香港今年樓價上升，2024年上半年樓價料再跌5%，到下半年才能企穩。

滙豐早前帶頭上調新造H按「封頂息」，實質供樓利息升至4.125厘，可見【滙豐加按息報道】

滙豐分析師指出，因應樓價預期轉變，發展商將會犧牲盈利能力，大幅調低新推樓盤售價，以穩住銷量。

滙豐下調香港地產股2024年、25年盈利預測約10%，並調低各主要股份目標價，對恒基地產 （00012） 的投資評級由「持有」降至「減持」，相對較看好長實 （01113） 和信置 （00083） ，會偏好較高防守性股份。

地產股投資評級目標價
長實集團 （01113） 買入63.5元→53.1元
信和置業 （00083） 買入11.5元→10.3元
新鴻基地產 （00016） 買入111元→100.3元
九龍倉置業 （01997） 買入→持有21.6元→19.8元
嘉里建設 （00683） 買入→持有21.3元→15.6元
恒基地產 （00012） 持有→減持20.9元→16.9元

陳啟宗：香港經歷系統性轉變、察覺不到或不願承認會帶來禍患 樓市暴利日子不復返，詳情可見【下一頁】

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編輯：麥德銘

港股 香港物業 大行報告 嘉里建設（00683） 新鴻基地產（00016） 長實集團（01113） 恒基地產（00012） 信和置業（00083） 九龍倉置業（01997）
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