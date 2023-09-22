hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【香港樓市】滙豐承認太樂觀：料2024年上半年香港樓價再跌5% 按息上調雪上加霜
股市 13:42 2023/09/22
滙豐環球研究發表最新報告，承認此前預測香港樓價可於2023年、24年分別可升8%和4%是過於樂觀，認為香港經濟強勁復甦預期落空，近期銀行上調新造按息利率0.5厘，令脆弱的樓市情緒雪上加霜。滙豐環球研究最新表示，不再預測香港今年樓價上升，2024年上半年樓價料再跌5%，到下半年才能企穩。
滙豐早前帶頭上調新造H按「封頂息」，實質供樓利息升至4.125厘，可見【滙豐加按息報道】
滙豐分析師指出，因應樓價預期轉變，發展商將會犧牲盈利能力，大幅調低新推樓盤售價，以穩住銷量。
滙豐下調香港地產股2024年、25年盈利預測約10%，並調低各主要股份目標價，對恒基地產 （00012） 的投資評級由「持有」降至「減持」，相對較看好長實 （01113） 和信置 （00083） ，會偏好較高防守性股份。
|地產股
|投資評級
|目標價
|長實集團 （01113）
|買入
|63.5元→53.1元
|信和置業 （00083）
|買入
|11.5元→10.3元
|新鴻基地產 （00016）
|買入
|111元→100.3元
|九龍倉置業 （01997）
|買入→持有
|21.6元→19.8元
|嘉里建設 （00683）
|買入→持有
|21.3元→15.6元
|恒基地產 （00012）
|持有→減持
|20.9元→16.9元
陳啟宗：香港經歷系統性轉變、察覺不到或不願承認會帶來禍患 樓市暴利日子不復返，詳情可見【下一頁】
更多【即市財經分析】文章
相關文章：
【香港樓市】瑞銀：港樓首次走出「泡沫區」、實質樓價重返2017 買市中心650呎單位要「不吃不喝」多久？
【香港樓市】瑞聯銀行料本港樓價於現水平再跌10% 本港地產股市帳率已跌至30年低、料有更多回購或增持行動
【大行報告│樓市】高盛料按息已見頂惟調低本港2023至2025年樓價預測 降本港地產股目標價（附表）
編輯：麥德銘
看文章 ・ 賺取 ET Points