▲ 【跨境理財】渣打：首8個月高端客戶新開戶數量增1.5倍 太古廣場開設第四間財富管理中心

渣打香港個人、私人及中小企業銀行部業務主管文偉成表示，中港兩地全面通關帶動跨境理財需求，今年首8個月，開戶門檻100萬元以上的高端客戶新開戶數目，按年增長1.5倍，同時保險產品銷售顯著增加，並已超越疫情前水平。他相信，高端客群會成為未來業務增長引擎，渣打會繼續豐富理財產品及諮詢服務，提供合適財富管理方案。

渣打太古廣場財富管理中心，周五（22日）在金鐘太古廣場正式開幕，為繼中環、尖沙咀及銅鑼灣後開設的第四間財富管理中心，為本港及跨境高端客戶提供尊貴的個人化銀行服務，提供規劃財富服務。

旺角分行每日人流較之前多三分一

渣打早前於旺角分行增設大灣區理財中心，文偉成指，過去兩個月旺角分行每日人流較之前多三分一，而位於圍方的大圍分行及渣打中國的深圳卓越支行，自9月9日起推行一星期7天營業，方便有需要的跨境客戶及旅客，於周六及周日到相關分行開立個人戶口及諮詢各項理財產品，為十一黃金周作好準備。

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編輯：陳韻妍