  • 33°C
香港時間 : 2023922日 (週五) 14:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【跨境理財】渣打：首8個月高端客戶新開戶數量增1.5倍　太古廣場開設第四間財富管理中心

股市 13:39 2023/09/22

分享：

分享：

【跨境理財】渣打：首8個月高端客戶新開戶數量增1.5倍　太古廣場開設第四間財富管理中心

渣打香港個人、私人及中小企業銀行部業務主管文偉成表示，中港兩地全面通關帶動跨境理財需求，今年首8個月，開戶門檻100萬元以上的高端客戶新開戶數目，按年增長1.5倍，同時保險產品銷售顯著增加，並已超越疫情前水平。他相信，高端客群會成為未來業務增長引擎，渣打會繼續豐富理財產品及諮詢服務，提供合適財富管理方案。

渣打太古廣場財富管理中心，周五（22日）在金鐘太古廣場正式開幕，為繼中環、尖沙咀及銅鑼灣後開設的第四間財富管理中心，為本港及跨境高端客戶提供尊貴的個人化銀行服務，提供規劃財富服務。

旺角分行每日人流較之前多三分一

渣打早前於旺角分行增設大灣區理財中心，文偉成指，過去兩個月旺角分行每日人流較之前多三分一，而位於圍方的大圍分行及渣打中國的深圳卓越支行，自9月9日起推行一星期7天營業，方便有需要的跨境客戶及旅客，於周六及周日到相關分行開立個人戶口及諮詢各項理財產品，為十一黃金周作好準備。

ET財智Talk

相關文章：【一帶一路高峰論壇】洪丕正：渣打每年財政支援120個一帶一路項目　涉款數百億美元

相關文章：【虛擬銀行】渣打禤惠儀退任Mox董事會主席　尚明洋接任　10月生效

編輯：陳韻妍

渣打集團（02888） 金融機構 財富及資產管理 太古廣場 Pacific Place
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】融創服務午後抽升20%　馬可數字科技瀉8成　恒指升約200點（不斷更新）

下一篇文章

中國執行政策步伐加快下的股票前景
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款