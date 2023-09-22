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中國執行政策步伐加快下的股票前景

股市 13:31 2023/09/22

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回看8月數據，由於中國內地出口及製造業採購經理指數等宏觀數據遜於預期，拖累中國股市1在月內下跌。另一方面，中國內地推出一系列房地產、貨幣及財政政策寬鬆措施。貨幣政策方面，中國人民銀行將一年期貸款市場報價利率由3.55%下調十個基點至3.45%，並將一年期中期借貸便利利率由2.65%下調15個基點至2.5%，又指引商業銀行下調現有借款人的按揭利率，以及把首套住房的最低首期支付比率由早前的20%至35%降至20%。財政政策方面，中國財政部把多項針對小型企業的稅務減免措施延長至2027年底，並容許地方政府加快發行專項債券。

即便如此，整體來說，隨著執行政策步伐將在2023年加快，我們仍看好前景和看到不少利好政策：國務院公佈吸引外資的24條措施，包括鼓勵外資參與科研項目、確保外資和本地企業獲得平等待遇、完善跨境數據傳送、加強知識產權保護、優化稅務政策及簽證手續等。

研發創新方面，中國內地宣佈新成立專項基金，用於協助國營企業發展策略性新興產業，例如：新一代流動通訊、人工智能和生物科技等。此外，政府亦推出加強青年科技人才培養措施，協助他們開展原創的創新技術、取得突破，並把研究成果轉化為實際應用。另外，北京地區也宣佈成立100億元人民幣的機器人產業基金。我們重申看好先進製造和技術國產化的觀點，特別是受惠於國產化機會的半導體及軟件公司。

消費升級方面，監管機構推出支持汽車、家電及家居用品等行業信用消費的指導意見，包括鼓勵金融機構：
1. 向消費者增加信貸供應，提供「先買後付」服務，並下調存款要求；
2. 根據銷售數據和應收賬款向小型企業提供特別信貸貸款。
我們認為經濟將在服務業主導下持續復甦，並看好服務業主導的消費行業，例如酒店及旅遊等。

ET財智Talk

撰文 : 謝企剛  宏利投資管理大中華區股票高級組合經理

欄名 : 基金卓見

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