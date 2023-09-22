東京罕有9月發流感警報 207所學校局部停課

日本東京周四（21日）發布流感警報，為自2009年以來首次提早於9月發流感警報。大多數患者為兒童，當地約207所公立學校宣布局部停課。

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東京都政府敦促民眾在流感高峰期，在人多聚集的公眾場所或與人交談時戴口罩，也應勤洗手、消毒和保持室內空氣流通。

據悉，流感高峰期通常為每年12月至3月，提早於9月發布流感警報的情況實屬罕見。鄰近的埼玉縣和千葉縣也發布同類警報，東京都政府官員預計疫情或進一步蔓延。

東京都衛生部門指，每個定點醫療機構於本月11日至17日報告的流感患者人數為11.37人，較前一周的5.95人大幅增加，也高於觸發警報的門檻10人。

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東京都417間醫療機構累計通報有4,742名流感患者。單計健康中心的數據，中野區患者佔最多，每個定點醫療機構的患者數達20.3人。

當地本月4日至17日報告的所有流感患者中，14歲以下兒童佔超過6成，約207所公立學校宣布局部停課。

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責任編輯：鄭錦玲