栢丹娜為英揆環保政策護航 暗批富豪黨友偽善

英國商業及貿易大臣栢丹娜（Kemi Badenoch）近日力撐政府收回連串碳中和目標的環保政策，同時暗斥激烈批評的保守黨黨友﹑前政府官員高仕文（Zac Goldsmith）比多數英國人富有，指摘對方言論偽善。

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栢丹娜周四（21日）在電台節目中表明，高仕文觀點非保守黨內主流意見，重申黨內不少國會議員支持收回碳中和政策。首相辛偉誠（Rishi Sunak）曾表示，收回政策將最多幫助英國家庭節省1.5萬英鎊（約14.4萬港元）。

栢丹娜直指高仕文為關心環境人士，而且身家遠超絕大多數英國普通民眾，暗批對方言論「離地」，強調不認同對方言論。

身家估計高達3億英鎊（約28.82億港元）的高仕文早前狠批辛偉誠的決定，指摘「偽善及應受譴責」。他同時要求，保守黨應該提前大選。

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栢丹娜強調政府基於現實作出決定，指能源成本上升加上後疫情時代的供應鏈正在改變，以及中國對全球形成的經濟威脅。她指英國不止需要以世界領袖角度考慮政策，同時亦需確保能源安全，不依賴任何與英國核心利益有衝突的國家。

至於被問及是否認為包括辛偉誠在內的富人過於離地，栢丹娜稱不能把一個人的觀點視作總體保守黨意見，重申事關英國民眾利益，而非個人觀點。

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責任編輯：吳漢培